A Vox le empiezan a temblar las piernas: están "jugando con fuego"

El Mundo

Bombazo a la moción de Abascal. "Tamames defendió renombrar Cataluña como "Nación catalana" tras el 1-O". Toma ya, lo que le faltaba a Vox, volverse independentista. Lo mismo le votan los de Rufián. Lo cuenta Arcadi Espada.

"Raimon Obiols, el que fuera líder del Psc, escribe a diario en L'Hora unos interesantes apuntes políticos que mueven a la nostalgia por aquella izquierda que leía y escribía. El de hace dos días sobre Ramón Tamames y Cataluña era un notición, y me temo que voy a fusilarlo. Recuerda Obiols un libro de Tamames, ¿Adónde vas, Cataluña?, del año 2014, cuando el Proceso ya había iniciado su camino. Al parecer, en aquella época, Tamames mantenía una cierta relación epistolar con los presidentes Rajoy y Mas y tenía con ellos confianza suficiente como para hacerles llegar sus ideas de resolución del conflicto". En una carta a Mas "plantea la necesidad de que Cataluña tenga un «nuevo estatus»" "y hasta el nombre de la Comunidad como Nación Catalana»" . Adiós moción.

"El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha declarado que la moción de censura de Vox es un balón de oxígeno para el presidente del Gobierno. Yo compartía esa opinión del portavoz, desde luego, y de ahí que me preguntara por qué no la evitaba el Pp del único modo razonable, que era presentando una propia. Pero visto el programa político del candidato Tamames para Cataluña creo que la euforia presidencial va a necesitar de respiración asistida, sin metáfora", concluye Arcadi.

Caso Mediador: "Cinco diputados del PSOE estuvieron en una segunda cena en Ramses con la trama corrupta". "'Tito Berni' les invitó al restaurante/discoteca y les hizo coincidir con empresarios". Cómo les gustan a los socialistas corruptos las prostitutas, no hay caso de corrupción sociata en el que no aparezca la coca y el lupanar. Hoy recuerda Libertad Digital algunos de los casos más sonados, como el de Roldán o el mítico Don Angelo del caso de los ERE. ¿No tienen nada que decir las superfeministas del PSOE? ¿Ni Irene Montero, que no se calla ni debajo del agua?

A Jorge Bustos no le extraña. "El sanchismo es una versión evolucionada del PSOE que ha demostrado su eficacia para conquistar y retener el poder sobre la base de una disociación radical entre el decir y el hacer. Si Sánchez es un pionero, y no se lo discutimos, es porque ha desacatado el principio de no contradicción que regía la política analógica, o lógica a secas. Su gran aportación a la democracia es que las promesas no comprometen, las mentiras no se desmienten y las verdades no se conocen. Todo es líquido y múltiple, uno puede ser otro en media hora y dos más pasado mañana. A la luz de la revolución identitaria que ha traído el sanchismo, ¿quién escatimará al bueno de Juan Bernardo Fuentes Curbelo la condición simultánea de putero y feminista?". Seguro que Sánchez lo puede explicar fácilmente.

Como dice Maite Rico, "en su campaña para abolir la prostitución, las diputadas socialistas tendrían mucho ganado si empiezan por hacer pedagogía en sus filas". Claro que teniendo en cuenta que la que era Fiscal General, Dolores Delgado, aplaudía con entusiasmo la información vaginal, éxito garantizado, y Pedro Sánchez no la cesó, qué vamos a esperar.

El País

El periódico sanchista está muy liado con el caso Kitchen. Pepa, eres patética. Está claro que en Moncloa están preocupados por el Tito Berni, al que el folletín de Sánchez ni menciona, y filtra a su papelucho cosas de la era Rajoy, como si eso le importara a alguien a estas alturas. Pepa Bueno es tan ridícula que hasta editorializa sobre la Kitchen. Ya no tenéis ni un mínimo respeto por vosotros mismos, Pepa.

"Pedro Sánchez: "Con Feijóo el PP se acerca a Vox, pasan del no de Casado a la abstención"", cuenta Carlos Cué. "El presidente, en una entrevista en Telecinco desde La Moncloa, ha demostrado que su estrategia política pasa por usar la moción para desgastar al PP". Pues resulta que Feijóo no va a ir, así que va a insultar a un fantasma.

El muy sinvergüenza presume del fraude electoral que cometió al engañar a los votantes. "Este debate tiene que servir para contrastar los dos modelos, el progresista y el de la coalición de la derecha y la extrema derecha". "Vamos a formas de gobiernos de coalición, el PP solo tiene un potencial aliado que es la ultraderecha, nosotros hemos demostrado que hemos sido capaces de avanzar al país y de proteger"". Nosotros, dice. La extrema izquierda socialista, los ultras de Podemos, los etarras y los separatistas. Y lo de proteger supongo que será una broma. Por el momento lo que han hecho es soltar violadores.

En la entrevista en Telecinco sí hablo del Tito Berni. "Nosotros atajamos la corrupción, no la encubrimos". Ya están sus medios de comunicación para encubrirlos.



ABC

"Sánchez ordena investigar si hubo más diputados en las fiestas del Tito Berni". "El mediador de la trama del Tito Berni cobró 144.000 euros a través su mujer". Un no parar. Dice el editorial que "en un primer momento, desde el Partido Socialista se resolvió con suma celeridad la salida de Fuentes del grupo parlamentario". "Sólo se puede saludar la prontitud con la que se resolvió la dimisión inducida de Fuentes pero el intento por acotar la extensión de este escándalo circunscribiéndolo a una anécdota individual o personal se ha hecho, sin embargo, inviable". "Lo que, en un principio, parecía un caso de corrupción aislada empieza a mostrar indicios que podrían comprometer la credibilidad y el buen nombre de más personas con responsabilidades políticas". Aunque qué se puede esperar de un partido cuya "aportación en esta legislatura en lo que atañe a anticorrupción se limita a la sorprendente reforma legislativa que aminora las penas por malversación". Porque claro, si gastarse el dinero público en propaganda separatista no es malversación, lo mismo irse de putas y ponerse hasta arriba de coca tampoco lo es. Ya nos contará Pedro Sánchez, el feminista.

La Razón

"Dudas en Vox por la moción: "Nos jugamos el crédito". A buenas horas. Pero vamos, después de lo que están haciendo en Madrid crédito que le queda a Vox es lo justito. "Vox vive no sólo de atacar a Pedro Sánchez, sino también de confrontar con el PP. Pero la proximidad de las elecciones conlleva el riesgo de que una parte de sus votantes no entiendan ni esta política ni tampoco el sentido de la figura de Ramón Tamames. Abascal cede coyunturalmente su liderazgo a Tamames y al escritor y polemista Fernando Sánchez Dragó, y esto tampoco es de fácil digestión para todos sus votantes. En la dirección son plenamente conscientes de ello". "Está en juego su crédito, y arriesgar en credibilidad a semanas de una campaña electoral suena a jugar con fuego". Pues cuando se enteren de que encima defiende al nacionalismo catalán se van a llevar un disgusto.

El PP va a centrarse "en denunciar la ventaja que Vox está concediendo a Sánchez, y, cuando llegue el momento del debate, ir por el camino de ignorar a Abascal", con ellos no va la cosa, Feijóo hace bien en no ir. "Vamos a denunciar el coste de esta decisión, cómo perjudica a la alternativa a Sánchez y hasta qué punto se le está haciendo el juego a los intereses del PSOE y de sus socios»". No hay más que ver lo que están haciendo en Madrid, lo votan todo con la izquierda y boicotean a Ayuso y Almeida, no se puede contar con ellos.

"La izquierda está hablando para ver si es capaz de organizar un boicot a la moción de censura, con una posición común, limitando el tiempo del debate.... Moncloa, sin embargo, no está de acuerdo porque cree que es una ocasión que no puede desperdiciar para cimentar la mayoría de investidura y entronar el liderazgo de Sánchez". Lo único que interesa de esta moción es el discurso de Tamames, lo demás sobra, y a Sánchez llevamos cuatro largos años escuchándole y, lo que es peor, sufriéndole. Esta moción no moverá un solo voto. El editorial no está de acuerdo. "Que el yerro de Vox pueda fortalecer a la izquierda no es una hipótesis descabellada ni mucho menos".

Marhuenda lo tiene claro, ni fu ni fa. "Lo único que quiere Abascal es protagonismo, porque retrocede en todas las encuestas incluidas las suyas". A lo mejor si dejara de ponerle zancadillas a Ayuso dejaría de retroceder. Están dando la impresión de que votar a Vox es como votar a Mónica García. "No la presenta personalmente, pues nada original tiene que añadir. Por tanto, Tamames hará un buen discurso, será un día que le resultará memorable y volverá a las comidas con los amigos que tanto le queremos. Sánchez atacará a Feijóo mientras todos ignoran a Vox y Abascal".

Lo que está claro es que ha levantando una gran expectación. Abel Hernández dice que "hacía tiempo que una sesión parlamentaria no despertaba tanto interés. La estrella, esta vez, no será Pedro Sánchez. Tampoco , por supuesto, Santiago Abascal, promotor de la idea. Feijóo será un convidado de piedra, aunque no es seguro que eso le perjudique, sino todo lo contrario. La estrella indiscutible va a ser Ramón Tamames". Eso está claro, de hecho los columnistas se están poniendo bastante pesaditos con tanta alabanza . Abel ya llega al éxtasis. "De su documentada exposición sobre la situación en España tomarán nota, sobre todo, los embajadores y hombres de negocios. Lo que se diga se tendrá en cuenta en Bruselas y en Washington". ¿Qué porras tiene que ver Bruselas y Washington en esto?

"Los que reducen esta moción de censura a una pantomima, o un show parlamentario más, seguramente se equivocan. Lo mismo que los que adelantan que va a favorecer a Sánchez y perjudicar al PP en vísperas electorales. Veremos. Nadie puede asegurar que un exceso de exposición pública de Pedro Sánchez mejore su imagen". Mira, en eso estamos de acuerdo, escuchar a Sánchez es una tortura.

"El resultado está cantado. El éxito de Ramón Tamames consiste en poner a Sánchez frente al espejo. De paso, ha conseguido ya levantar la moral de los mayores de 80 años, que no es poco". Y hala, después a votar, que es lo que cuenta.