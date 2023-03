El Mundo

Encuesta de turno. "Feijóo se distancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox". Veremos en diciembre. Bofetón de Holanda a Sánchez: "El Gobierno holandés da la "bienvenida" a Ferrovial: "Ofrecemos aquí un trato 'top' a las empresas"". No como en España, vino a decir después de la campaña de insultos y que ha desatado Sánchez y su coro mediático contra Ferrovial y Holanda. "No es fácil encontrar precedentes de un presidente del Gobierno que descalifica a una multinacional de su país en la Unión Europea por quedarse en territorio comunitario. Tampoco es habitual que quien va a asumir la presidencia de turno de la UE a partir de julio critique instalarse en uno de los países fundadores del club como es Países Bajos. ¿Dirá lo mismo cuando acuda a La Haya en su gira europea preparatoria de la presidencia?", dice Carlos Segovia. Es que no es fácil encontrar a un presidente más garrulo, no ya en la UE, que es imposible, en el mundo mundial.

"Ferrovial cometió un grave error de comunicación -ay, cuando comunican los servicios jurídicos- despachando el martes su traslado con un críptico documento después de 70 años en España. Pero lo insólito es que Sánchez, en vez de profundizar en lo ocurrido, se dedique a insultar a un empresario español sin escucharlo previamente, porque Del Pino le llamó personalmente y mandó un correo el martes antes de hacer público el traslado y Sánchez no le ha devuelto la llamada". Es el estilo chulesco barriobajero del patán de la Moncloa. Él sólo habla con Junqueras y Otegi.

Federico Jiménez Losantos habla de Garzón y sus juguetes. "En el pelotón de los torpes, Alberto Garzón ocupa un lugar especial". "Garzón insiste en propinarnos normas para cerebros párvulos. La última, Libertad para jugar, que niega la libertad para elegir juguetes. Desde que Ariel Dorfman identificó al Pato Donald con el imperialismo USA, no hay progre que no sospeche del tebeo". "¿No saben que, ya de niños, unos eligen unos juguetes y otros eligen otros? Por lo visto, esta tribu de necios cree que en el ADN está inscrita la esclavitud. Y piensan liberarnos con Barbies Dominatrix y pistolas merengadas".

"El PP sigue en cabeza y Podemos resiste la bronca por la ley del ‘sólo sí es sí’". Lo que demuestra el nivel intelectual de sus votantes. "Barones del PP plantean a Feijóo que considere votar no a la moción de censura de Vox". El País enredando otra vez. Da igual, haga lo que haga no le darán el carné de moderado. "El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por una estrategia opuesta a la del firme voto en contra de su predecesor", al que llamaban facha todos los días en este periódico.

"Estos presidentes autonómicos en ejercicio, que todavía no han comunicado al líder su desacuerdo con la abstención, albergan la esperanza de que Feijóo reconsidere el voto, aunque esta semana ha confirmado que mantiene su criterio". ¿Se lo han dicho a Elsa García de Blas antes que al jefe? Qué detalle tan feo.

"Feijóo cree que la moción "es una trampa, como el aborto", según su entorno, y considera que la mejor forma de escapar es la ambigüedad calculada y el perfil bajo. El líder popular estará ausente en el debate parlamentario para evitar ser el blanco de las críticas sin poder defenderse". Sí, que deje a Sánchez quedar como el fatuo matón de barra que es insultando a alguien que no está presente.

"Pero el PP no prevé desmarcarse ideológicamente del reaccionarismo misógino, xenófobo y ultranacionalista de los de Abascal", dice Elsa. Más misógino es Podemos, que suelta violadores, y para ultranacionalistas los socios de Sánchez, Elsa.

Mientras, el Gobierno de coalición tampoco atraviesa sus mejores momentos. "El movimiento feminista en España, siempre plural y con matices diferenciales reconocibles, llega a la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2023 agrietado , enfrentado y en lucha interna dentro y fuera de las instituciones". A las podemitas habría que correrlas a gorrazos por el sí es sí y a las socialistas por el Tito Berni.

La cuota de tortas a Ferrovial de la jauría mediática sanchista le toca a Xavier Vidal Folch. "Es ofensivo insinuar que huye buscando un país con "marco jurídico estable". España lo tiene. Lo demuestra el récord de inversión extranjera en 2022 o el aplauso de la Comisión a su Plan de Recuperación con fondos Next Generation" . ¿Ofensivo? Ofensiva es la campaña de insultos a los empresarios emprendida por el gobierno bolivariano que padecemos. Y lo del aplauso de la comisión es, simple y llanamente, mentira. La alemana se marchó dejando claro que no tenía ni idea de dónde había ido a parar la pasta. Claro, que no buscó en el Ramsés. Como decía Federico este domingo "esa descarga de bilis? Es algo contra lo que deberíamos estar prevenidos: lo que sería una segunda legislatura de Sánchez, ferozmente bolivariana, bajo el lema "¡Exprópiese!"".

Luis García Montero considera que lo de Ferrovial es "corrupción legalizada". "Hubo una época, no se olvide, en la que tener esclavos era legal. La sociedad convivía con las canalladas como algo propio de un orden establecido y envidiable. Espero que un día el comportamiento de Ferrovial provoque tanta vergüenza pública como el esclavismo. Los beneficios sin escrúpulos, la falta de límites para acordar favores… y luego escaparse al quinto pino como un forajido insaciable para no corresponder al amor de la patria… ¿Esto puede ser legal?". Da miedo escuchar la palabra patria en la izquierda española. Suena a chavismo puro y duro.

"Más de 148.900 euros por ayudas públicas, el otro sueldo de Tito Berni". Tito Berni, Tito Berni. "Sanciones, subvenciones y pagos: la trama canaria del escándalo del exdiputado del PSOE".

Diego S. Garrocho dice que "la mediocridad que rodea al caso del Tito Berni sólo es comparable a su enorme potencia literaria. Una calidad narrativa que aguarda todavía la resolución de no pocas entregas. Prostitutas, cocaína y diputados son ingredientes invencibles en un relato que se hará imposible de ocultar y de olvidar. Los culpables, naturalmente, irán saliendo uno a uno mientras crepitan nerviosos a la espera de que la verdad aflore". "Entre lo mucho inolvidable siempre quedará la imposible respuesta de Patxi López a la ejemplar pregunta de Mariano Alonso: «¿y qué más da?». Si efectivamente diera igual, no habría ningún motivo para no dar la relación completa de comensales. Pero si alguien prefiere preservar alguna información, es que hay algo que ocultar. Y la experiencia dice que ese ocultamiento acaba por hacerse imposible". Patxi, vaya cagada. Sólo ha podido taparla la insólita reacción de Sánchez a la marcha de Ferrovial.

Dice Ignacio Camacho que "el sanchismo ha llevado a la sociedad española a un grado tal de polarización política que un gran número de ciudadanos respalda o hasta se alegra de la deslocalización de Ferrovial, decisión que en circunstancias normales constituiría una mala noticia para cualquiera que la enfocase con una mirada objetiva". La "fobia" que provoca el presidente del Gobierno es tal que cualquier cosa que desapruebe es buena y cualquier cosa que le parezca bien es mala de necesidad. Esto es lo que hay.

"Un Ejecutivo consciente de sus obligaciones estaría ahora negociando con Ferrovial para que se quedase –herramientas políticas no le faltan a su alcance— en vez de lanzar sobre sus directivos anatemas estimuladores del odio de clase, cascadas de consignas y dicterios basados en un cálculo erróneo de rendimientos electorales". Con su reacción iracunda al mejor estilo podemita han convertido a Ferrovial y su presidente en una víctima. "La reacción sanchista, en cambio, deja al Gabinete con las vergüenzas de la inseguridad jurídica al aire, retratado en la burbuja de su propia parálisis sin otro recurso que la excitación, puro peronismo, de las iras populares. Sin entender que esos aspavientos de impotencia exhiben la debilidad flagrante de quien ha perdido la brújula de sus responsabilidades". Nos está haciendo sentir vergüenza de nuestro país. Esas arremetidas solo las hemos visto en Venezuela, Nicaragua o cualquier régimen comunista de los muchos que hay en Latinoamérica. Qué vergüenza, madre mía.



"Moncloa negocia «in extremis» con Montero ante un "crítico" 8-M". "Sánchez anuncia una nueva ley de paridad que es una transposición obligatoria de una directiva europea que apoyó el PP". Propaganda para la parroquia. "La artillería morada para este 8-M ya está en marcha. Están acusando a los socialistas de defender el pacto con el PP y con Vox para tumbar la Ley de Libertad Sexual y la exigencia del consentimiento de la mujer como prueba suficiente para poder sostener la denuncia de que ha sido agredida sexualmente. Creen que la foto de la bancada del PP y de Vox, aplaudiendo que salga adelante la toma en consideración de la reforma gracias a sus escaños, les beneficia entre sus círculos feministas y entre sus bases, que son, a fin de cuentas, los votos que quieren mantener a salvo para las próximas elecciones generales". Ese es el mayor problema que tiene España, que todavía haya gente que vote a Podemos. Algunas iríamos al 8-M para escupirle en la cara a Irene Montero que está a favor de los violadores.

"Además, el «caso Tito Berni» no lo van a desaprovechar, y en la munición contra los socialistas con motivo de la celebración del Día de la Mujer incluyen también el mensaje de que Sánchez ha tenido que expulsar a un diputado «por corrupto y putero», a falta de lo que todavía quede por conocerse de la investigación abierta". Pues bien calladitos que han estado hasta ahora.

Antonio Martín Beaumont cree que "hace ya tiempo que la coalición, en la práctica, está disuelta. La legislatura aparece finiquitada. Los choques de los socios son forzosos. Montero nunca ha estado dispuesta a reconocer fallos en su ley y sigue sosteniendo que el problema está en su aplicación por jueces machistas. Mientras tanto, Sánchez mira para otro lado, sin admitir que ni siquiera quiso tomar en consideración las alertas que hacían sonar distintos dictámenes llegados a la mesa del Consejo de Ministros. Al revés. El presidente permitió a la titular de Igualdad imponerse al criterio del entonces responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, y de quien fuese vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Le importaba más que cualquier cosa tener amarrados los votos de quienes le permitían seguir en Moncloa. Pero no se olvide, estamos ante el «tanto monta, monta tanto». Con o sin acuerdo «in extremis» para la reforma del «solo sí es sí», Sánchez y Montero, los dos, son responsables del chusco estropicio. Y la coalición resistirá hasta el final. Pero cada vez queda menos.