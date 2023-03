La última puñalada de Teodoro García Egea a Ayuso desde 'El País': "No me arrepiento de nada"

Este jueves, un día después de que la Fiscalía Europea diera carpetazo a la investigación en torno al hermano de Isabel Díaz Ayuso que utilizaron Pablo Casado y Teodoro García Egea para tratar de acabar con la carrera de la presidenta madrileña, el ex secretario general del PP anunció que dejaría su acta de diputado, donde continuaba un año después de la crisis a la que abocó a su partido.

En su comparecencia, García Egea señaló que se iba para centrarse en su actividad profesional, vinculada a las criptomonedas.

Un día después, en declaraciones a El País, Egea aprovecha para reivindicar lo que hizo al frente del partido. "No me arrepiento de nada. De lo único que podría haberme arrepentido es de no ser fiel a mis principios y eso no ha ocurrido", dice en clara alusión a la guerra librada contra Ayuso, a quien no nombra.

"Siempre he sido fiel a mis principios y a lo que creo y, por tanto, cuando los principios guían tus actuaciones, tienes que dormir y sentirte en paz. Eso es muy importante", dice Egea, que explica que "a veces, cuando uno se mantiene firme en algunas cuestiones, todo tiene un coste. Lo más importante es hacerlo por convicción".

Afirma Egea que se siente "querido por el partido" y que se ha sentido "superbién tratado". "La gente me sigue llamando y he tenido muchas llamadas y mensajes", señala el exdirigente popular, que afirma que mantiene la relación con Pablo Casado.

Cuenta el diario de Prisa que Egea le anunció a Feijóo su decisión unos días antes. Explica que la decisión de irse "forma parte de un proceso de reflexión personal": "Si puedes estar al 100% en un sitio, pues estás, y si no, se tiene que abrir una nueva etapa". Señala que siempre ha tenido "un pie en el sector energético" salvo en los momentos como secretario general.

Preguntado sobre si sería posible volver a la política, Egea deja la puerta abierta: "Hoy voy a centrarme en mi actividad profesional, pero viendo a Tamames, todo es posible", dice citando al candidato de Vox para la moción de censura.