Golpismo en 'El País': "¿Tenemos que aceptar resignadamente que la extrema derecha toque poder?"

"Feijóo pide terminar de "derogar el sanchismo" el 23-J y Sánchez se agarra a Vox para evitarlo". "Los líderes del PSOE y el PP han iniciado el camino sin retorno hacia las urnas. Uno parte con el lastre de la derrota del 28-M, el otro arrastra la losa de los pactos con Vox". No se le puede negar a Sánchez que rocoso es. Está pegado como una lapa a Moncloa y va a costar sacarle de ahí.



"El PSOE, con Sánchez, se ve lastrado por cuatro años de pactos expresos y tácitos con el populismo de izquierda al que dio entrada en el Gobierno, y con independentistas y abertzales que rechazan la Constitución y a los que elevó a categoría de socios preferentes. El PP, por su parte, arrastra la losa de los acuerdos en ayuntamientos y comunidades con una extrema derecha en la que ganan presencia los postulados ultra contra la inmigración, las autonomías, la violencia machista y el cambio climático", dice Marisa Cruz.



"Millones de españoles han esperado cuatro años para votar en defensa propia, porque comprendieron pronto que el sanchismo no aspiraba a gobernar también para ellos sino explícitamente contra ellos", dice Jorge Bustos. "El 23-J no se juzga una gestión, sino la moral de un presidente. Se juzga si un cínico acreditado merece seguir al frente de una nación democrática. Se juzga la validez de la mentira en política y la vigencia artificialmente inducida de las dos Españas. O los españoles se rinden al tópico cainita y al cliché de la picaresca que premia al más tramposo o se plantan y contestan que España puede ser algo más y mejor que un puto lugar común creado por sus enemigos". Se decide la decencia y la convivencia o la indecencia, la mentira constante y el enfrentamiento.



"Sánchez es una cintura de gelatina y una conciencia de agua: la trola es su líquido elemento. No sabe que miente como el pez ignora que nada". Es una enfermedad, un mentiroso patológico.



El editorial no las tiene todas consigo. "Sobre el futuro veredicto de las urnas planea así el fantasma del bloqueo, de un nuevo «no es no» para evitar que el potencial ganador, Alberto Núñez Feijóo, pueda gobernar con la abstención del PSOE. La repetición electoral es una posibilidad tan indeseable como cierta". Si se repiten elecciones va a ir a votar Rita.



"El presidente se presenta como víctima de una conspiración entre «la extrema derecha y la derecha extrema», las grandes empresas y los medios de comunicación «hostiles», en una muestra de desdén a los controles democráticos propia de un dirigente iliberal". Más de lo mismo, es lo que llevamos soportando cinco años, o eres un sanchista entregado o eres un facha. Eso es lo que ha provocado el antisanchismo, pero este psicópata no es capaz de entenderlo.



"El PP afronta la campaña como ganador, tras su victoria el 28-M, pero con riesgos. Los pactos autonómicos con Vox dentro o fuera de los gobiernos han cuestionado su propuesta de moderación, al tiempo que el partido radical recrudece sus mensajes duros contra los inmigrantes o agita la guerra cultural en torno a la violencia machista o el cambio climático". Sí, Vox como siempre trabajando para Sánchez.



Federico Jiménez Losantos denuncia que "los medios, con rarísimas excepciones, están desinformando sistemáticamente sobre lo que pasa en Francia. Desde el tardofranquismo, la izquierda radical domina la información internacional española, y ni se toma la molestia de contrastar lo que dice con los datos que la desmienten. Francia, o, para ser precisos, París, ha sido siempre la referencia de la izquierda en España, y en contacto con lo francés, su delirio ideológico se dispara".



"Dicen que el vandalismo -palabra que censuran- es obra de "hijos de inmigrantes". Falso. Los hijos de españoles, italianos o de la Europa del Este llegados desde la Rusia de Lenin o de la Bulgaria de Sylvie Vartan se han integrado perfectamente en la sociedad francesa. Son los islamistas de procedencia norteafricana los que silban el himno nacional e imponen, con la complicidad electoralista de la izquierda, el gueto a los que nacen en él. Odian a Francia, donde han nacido y a la que deben lo que tienen". Y no es la primera vez que pasa.

"La derecha comienza la campaña con ventaja, pero sin alcanzar la mayoría". "El PSOE logra reducir el trasvase de votos al PP, según la primera de las encuestas diarias que EL PAÍS y la SER publicarán en los próximos días". Veremos qué dicen las urnas.

Dice Natalia Junquera que "la victoria del PP el 28-M anunciaba un paseo triunfal para el PP, pero la precampaña ha empezado a movilizar al votante socialista". Al sanchismo, querrás decir.



Josep Ramoneda lanza inquietantes insinuaciones. "Pocas veces las cartas han estado tan claras como en estas elecciones. El PP pactará con Vox donde lo necesite y aceptará lo que Santiago Abascal exija". Sí, es que en otra ocasiones el candidato mintió a los votantes y dijo que no iba a pactar con Podemos, ni con Bildu, ni con ERC. Efectivamente, con Feijóo las cosas están más claras porque es un tío decente, no un embustero indecente como Pedro Sánchez. "El PP tiene lo que buscaba: la normalización de la extrema derecha". Puf, después de que Sánchez haya normalizado la violencia y la radicalidad de la ultraizquierda, el terrorismo y el matonismo separata esto es pecata minuta.

Esta pregunta define al columnista. "¿Tenemos que aceptar resignadamente que la extrema derecha toque poder, con la complicidad de la derecha?". ¿Qué estás proponiendo, Ramoneda? ¿Un golpe de Estado? ¿No vais a aceptar el resultado de las urnas? Sánchez no aceptó los resultados de las autonómicas, así que no sería tan raro que la izquierda nos empujara hacia otra guerra civil para no soltar el poder. Ándense con ojo, cualquier cosa puede pasar con la izquierda autoritaria echada al monte. A algunos no nos gustó que la extrema izquierda tocara poder y nos lo hemos comido con patatas resignadamente como buenos demócratas. ¿Tu eres un demócrata, Ramoneda, o un golpista? Y luego hablan de trumpismo. A Vox le vota mucha gente, como votaban a Pablo Iglesias a Otegi o a Sánchez. Y todos los votos valen lo mismo en una democracia. Pero claro, hablar a El País de democracia es un ejercicio inútil.



"Feijóo busca a la España que coquetea con la vuelta al bipartidismo". "Sánchez fía a su gira mediática la remontada que necesita el 23J". "Colectivos de izquierdas agitan la calle contra Prohens desde el día de su investidura". Lo que les digo, la izquierda no acepta el resultado de las urnas, o gobiernan ellos o se lanzan a la calle. Vamos a terminar a garrotazo limpio. La izquierda, con Sánchez a la cabeza, es como Daniel Ortega.



Carlos Herrera está inquieto. "Me sorprende detectar en buena parte de los observadores políticos que trato, profesionales o no, la seguridad con la que dan por sentado que Núñez Feijóo será el vencedor de las elecciones del día 23". "No veo tan clara la victoria del gallego como la ven mis conocidos. Aunque la considere imprescindible". Carlos, no estás solo.



Pedro García Cuartango habla del yo, me, conmigo de Pedro Sánchez. "Se refiere siempre a sí mismo: no he mentido, soy una persona limpia, me están linchando los periodistas hostiles, me difaman en mi vida íntima, me presentan como un monstruo y un malvado". Pues lo que eres. "Sánchez carece de pudor a la hora de exhibir sus heridas y se presenta como víctima de un entorno implacable que le quiere destruir. Una forma poco sutil de deslegitimar a la oposición y acusarla de actuar por afán de poder". Sánchez ha deslegitimado siempre y sin pudor a todo aquel que no acepte sin rechistar lo que él diga. Ha deslegitimado, no a la oposición, a más de media España, esos fachas.

"Todos los presidentes del Gobierno, empezando por Suárez, han sufrido críticas implacables, insultos y descalificaciones. Pero Sánchez es el único que se ha atrevido a poner su calvario en el eje de una campaña para revalidar su mandato". "La grandeza de un político es saber marcharse a tiempo y hacerlo con elegancia". "Veremos si Sánchez es capaz de encajar un hipotético castigo electoral". Va a ser que no. Es preocupante lo que pueda suceder si pierde. Hay que estar preparados para las revueltas en las calles, que se niegue a abandonar Moncloa, cualquier cosa puede pasar.



"Los socios de Sánchez trabajan ya en hacer oposición a Feijóo". "El PSOE ve un error el nuevo plebiscito sobre Sánchez. Más del 50% de los españoles cree que su etapa política ha acabado". Pues él no lo ve así. "El equipo electoral del PSOE cree que, al menos, se ha conseguido desacreditar la mala campaña de imagen elaborada por la oposición y los «poderes ocultos» contra el jefe del Gobierno, y considera que los últimos sondeos indican que se va por el buen camino", dice el editorial.



"Sánchez fía La Moncloa a la «remontada». El PSOE asume que «sale por detrás» en la campaña y busca movilizar al votante, azuzando el miedo a Vox y con la sobreexposición del líder".



Marhuenda, sin embargo, lo tiene claro. "Este plebiscito propone repetir un gobierno dominado por los comunistas de Yolanda y sus dieciséis partidos; Bildu, liderado por Otegi y los simpatizantes de ETA; y los independentistas de ERC, encabezados por Junqueras. Por tanto, autoritarismo, medidas radicales, división de la sociedad, cesiones a los independentistas y los herederos de los terroristas. La alternativa es Feijóo, un político experimentado, prudente y riguroso con una trayectoria impecable en todos los cargos que ha ocupado. Nunca ha sido arrogante o soberbio. En función del número de escaños que obtenga podrá gobernará en solitario o necesitará a Vox, que es una formación que nunca ha defendido el terrorismo, la ruptura de España o acabar con la Constitución. El resultado del plebiscito es fácil". Dios te oiga.



Para Abel Hernández "las elecciones del día 23 vuelven a ser, más aún que las de mayo, un plebiscito sobre Sánchez y el «sanchismo». Lo que está en juego esta vez es si hay que continuar con la política de bloques, después de la experiencia de estos años convulsos, o conviene volver al consenso, «a la centralidad», como propone Feijóo y ha pedido Felipe González, reduciendo la influencia de los extremismos montaraces". El problema es que el propio PSOE es ahora un extremismo montaraz.