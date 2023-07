Bronca en 'El País': Pepa Bueno rectifica a Vidal Folch

El Mundo

"El PSOE teme que el debate a tres parezca de perdedores". "Génova frena la euforia y vuelve a alertar de un posible "bloqueo" tras las elecciones del 23-J". Está claro que estamos ante un ataque de pánico generalizado.

"Tanto derecha como izquierda están muy movilizadas en la campaña. Unos quieren quitar a Sánchez y los otros evitar que llegue Abascal (y Feijóo). Y pese a los trackings y el CIS, el desenlace estará reñidísimo. Lo seguro es que, a pesar de Tezanos, el PP será el partido más votado. Más divertido (o no) será la pugna entre Vox y Sumar por el tercer y cuarto puesto, como explican ahora en los mensajes que llegan a través de WhatsApp. Eso, dicen, será lo que determine que Feijóo o Sánchez puedan gobernar. Entonces, ¿es más útil votar a Yolanda o Abascal para que ganen unos u otros? La clave, explican los que saben, estará en la participación de los electores el domingo. A mayor participación, será más difícil que los votos a terceras o cuartas opciones sean más decisivos", explica, por decirlo de alguna manera, Emilia Landaluce. "Estoy deseando que empiece el lunes el after de la democracia". Pues yo ni te cuento. Y Feijóo, más que nadie.

Manuel Arias Maldonado alucina con la que ha liado la izquierda mediática y política por el error de Feijóo con las pensiones de 2011, una chorrada vaya. "El oficialismo ha montado una estruendosa campaña que acusa a Feijóo de socavar las bases de la convivencia democrática y convierte a Sánchez -¡Sánchez!- en heroico paladín de la verdad". Si es que se les nota todo. Se les nota mucho. ¿Intenan convertir a Fejióo en un mentiroso como Sánchez? Lo llevan claro, Sánchez es el campeón, el emperador de la trola y eso no hay quien lo supere.

"Siempre recordaremos la súbita furia con que se revuelven hoy contra el líder de la oposición quienes ayer callaron ante las mentiras del Gobierno". Es acojonante.

Federico Jiménez Losantos comenta el besuqueo de Sánchez a la narcotraficante venezolana. "Como acreditada delincuente, Delcy tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen, área de seguridad de la Unión Europea, con orden de expulsión inmediata salvo que eventualmente fuera detenida y extraditada a los USA. En la lista de los más buscados del FBI y la DEA, tras Maduro y Diosdado Cabello, están Delcy y su hermano Jorge, que esta misma semana se ha puesto a la cabeza de la campaña contra María Corina Machado para impedir que sea candidata en las próximas elecciones de Venezuela, o sea, para impedir cualquier salida democrática de ese infierno. Así que cuando Sánchez, no contento con recibir a Delcy, bajó de su azotea y la sorprendió con un par de besos, estaba propinando un par de bofetadas a la figura más admirable de cuantas luchan por la libertad en Iberoamérica. Entre la libertad y el narco, Sánchez ha elegido y besado al narco". Nada nuevo, por otra parte, si hasta le llevó las maletas. "Sánchez y Trapiños pasean una foto de Feijóo de hace 30 años con un entonces desconocido traficante. No han pasado 30 horas de la foto de Sánchez con el narco universal". Y la izquierda mediática calladida como meretrices.



El País

"El debate a tres, la última gran oportunidad de movilizar a la izquierda frente al ausente Feijóo". Si vosotros lo decís... La gente ya solo espera que llegue el domingo de una vez, ni debates, ni entrevistas. Estas cosas de periodistas, que andamos a la gresca, unos contra otros. "Sánchez y Díaz evitarán el cuerpo a cuerpo para centrarse en Abascal y la "cobardía" del líder del PP". Qué pereza.

No hay más que leer a Idafe (por cierto, ¿qué nombre es ese) Martín Pérez para ver que la pelea en el barro se concentra ahora en los medios de comunicación. La columnista pone a parir a los medios, un montón, que se revolvieron contra los besos de Sánchez a la narco Delcy.

"Libertad Digital (una de esas cosas que yo me leo para ahorrarles a ustedes el susto) tituló: "Bochorno por el cariñoso saludo de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez". En The Objective fue: "Sánchez da dos besos a Delcy Rodríguez en su visita durante la cumbre UE-Celac". En El Debate: "Sánchez recibe con dos besos a la vicepresidenta de la dictadura de Maduro". Y en Okdiario: "Sánchez recibe con besos a la vicedictadora venezolana". Pero no fueron sólo los digitales de la fachosfera. El Mundo consideró que la foto del beso era de las grandes noticias del día, hasta convertirla en la principal imagen de su portada. En La Razón dijeron que Sánchez había sido "efusivo" y había tenido un "cariñoso gesto". Besos, cariños. ¡Qué desfachatez! ¡Qué diplomacia ni protocolo! Le tenía que haber tirado dos mocos". Idafe, eres una impresentable y tu medio una basura sanchista que está para mentir, desinformar, engañar a sus lectores y lamerle las botas a Sánchez.

Y eso sin entrar en el tremendo desmentido que ha tenido que hacer el El País de una supuesta frase de Von der Leyer contra Feijóo. El inefable Xavier Vidal Folch, dentro la campaña salvaje de los medios sanchistas contra el líder de la oposición, llegó a inventarse Von der Leyen había dicho de Feijóo: 'este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país". Tras el desmentido de la Comisión Europea, El País no ha tenido más remedio que rectificar. "Una afirmación delicada sin contrastar".



"La columna de Xavier Vidal-Folch titulada "Bomba atómica de Feijóo" contra Feijóo ha sido editada en la web de EL PAÍS para borrar una frase atribuida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así lo decidió este martes la directora, Pepa Bueno, después de que esta institución, a través de una portavoz, Dana Spinant, desmintiera el entrecomillado", cuenta Soledad Alcaide.

Pero no fue fácil. "Vidal-Folch afirma que lo que ha escrito "es exacto" y no duda de su fuente: "Me fío al 100%". En cumplimiento del secreto profesional, no revela su identidad, pero sí precisa que ejerce una alta función en la Comisión Europea. El periodista insiste en que el desmentido se refiere a una declaración oficial de Von der Leyen y que él nunca ha dicho que lo fuera, sino que era un "comentario en la intimidad". Admite también que no llamó a Von der Leyen para recabar su versión. "Seguramente habría convenido un mayor contraste con la afectada", concede".

"La directora decidió a media tarde retirar la frase polémica. "Su publicación no se ajusta a los procedimientos que nos marca el Libro de Estilo para una frase entrecomillada como esta", explica la defensora del lector. "Esta defensora añade que la relevancia de Von der Leyen y de la afirmación que se le atribuía contra Feijóo hacían irrenunciable haber apuntalado mejor las fuentes, aunque fuera un artículo de opinión". Menudo cabreo debe tener Vidal Folch.

Santiago Alba Rico es un ejemplo de la miseria de la izquierda. "La próxima batalla electoral no enfrenta a distintos proyectos políticos y distintos programas; no enfrenta ni siquiera a dos bloques ideológicos. Es una disputa feroz entre el odio y la tristeza. Yo defiendo, claro, la tristeza. La tristeza, de hecho, me moviliza tanto como a la derecha el odio". Que hable de odio este odiador en el periódico de las mil colinas, tiene narices.

ABC

"Los sindicatos acusan al presidente de Correos de un «apagón informativo»". "La empresa pública no ofrecerá datos oficiales de voto por correo hasta el próximo viernes, un día después de que acabe el plazo". Esto apesta a pucherazo.

"Miles de ciudadanos han recibido la documentación del voto por correo cuando ya se encontraban fuera de sus domicilios habituales, por lo que no podrán ejercer su derecho", dice el editorial. Una verdad como una casa, diga lo que diga el sanchismo mediático.

"Aun cuando el empeño por parte de los trabajadores de Correos haya podido ser ejemplar, no cabe duda de que la convocatoria de estas elecciones en una fecha tan insólita como el final de julio es la causa principal de que miles de personas se encuentren con severas dificultades para votar este 23J". El pucherazo de Sánchez, el domingo sabremos si le ha salido bien esta vez las trampas.

"Pedro Sánchez antepuso su interés personal y sometió a Correos a un desafío cuya gestión acabaría por ser casi imposible. Celebrar unas elecciones en un momento en el que gran parte de la ciudadanía se encuentra desplazada y lejos de domicilio habitual suponía, desde el inicio, una temeridad. Las consecuencias prácticas que empezamos a constatar resultan absolutamente intolerables y el hecho de que existan miles de ciudadanos a los que no se les ha brindado en tiempo y forma la alternativa de votar por correo constituye un hecho de una gravedad innegable". Que lo sepa toda Europa, Sánchez hace trampas para ganar.

Ignacio Camacho habla de esas criaturas "mitológicas", los indecisos. "La realidad es que esa bolsa de votantes irresolutos es bastante más pequeña de lo que se piensa, y además tiene una composición muy heterogénea, más o menos la misma que el resto de la gente que sí confiesa su intención en las encuestas". Y, al final, esos indecisos suelen no votar. "La política no figura entre sus prioridades personales y le resbala este ruidoso carrusel de tipos agitados, nerviosos y vociferantes convencidos de su capacidad demiúrgica para captar voluntades". Así que, mejor, otra de gambas, que los demás peleen por mi.



La Razón



"Vox, ante su jaque mate". "La decisión de Abascal de alentar el bloqueo será clave en los últimos días antes de la cita con las urnas. Génova lo ve frente a su última gran oportunidad: «Nosotros ya derrotamos a Pedro Sánchez»". Rebeca Argudo flipa. "Aunque todos los sondeos dan como ganador a Feijóo, excepto Tezanos, las últimos ocurrencias de ambas formaciones, de PP y de Vox, amenazan el previsible acuerdo que permitiría gobernar a la derecha. Es una torpeza terrible, a la murciana diría, y en el momento menos adecuado". "Dar ahora mismo esa imagen de radical predisposición al no entendimiento es poco menos que escribir con sangre que, o se hará lo que ellos digan, o nanai de la china. Poco menos que el secuestro de los resultados, la bolsa o la vida". Se entenderán. O los correremos a gorrazos.

Marhuenda habla de los asesores de Pedro Sánchez. "Los principales asesores del candidato socialista son dos periodistas, pero sobre todo empresarios, que son conocidos como los visitadores de La Moncloa. Nunca aciertan, pero se han rodeado de un aura sorprendente que no se corresponde ni con la realidad ni con sus conocimientos sobre campañas electorales". "Los dos visitadores que controlan el diario gubernamental y TelePSOE le condujeron al desastre, aunque señalan en privado que fue culpa del candidato porque no mostró el temple y la capacidad de reacción que esperaban". Que los tenía engañados.

"A estas alturas, soy generoso calificando su campaña de errática porque nadie es capaz de entenderla. Ha pasado del colega de los periodistas que acepta cualquier entrevista y que reclama los debates que en su día rechazó a convertirse en un mitinero desaforado. Lo tiene mal, a pesar del coro de periodistas amigos atacando al líder del PP". Tal vez por eso la izquierda política y mediática está elevando los decibelios a niveles insoportables, que acabaremos a torta limpia.