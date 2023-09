"La brutalidad navajera del matón de Sánchez"

El Mundo



"El 19% de los votantes del PSOE investiría a Feijóo tras el debate". Encuestas diciendo tonterías. "El PP da por cumplido su objetivo: "Sólo había que ver la cara de Sánchez; saben que se han equivocado"". Ingenuos, un psicópata como Sánchez nunca se equivoca.



Feijóo le dio ayer estopa al PNV. "Evidenció que el PNV atraviesa una crisis notable que el dirigente popular supo subrayar", dice el editorial. "Ahora esa función se ha diluido. Desde 2018, cuando Andoni Ortuzar faltó a su palabra en la moción de censura contra Rajoy y se alió con Sánchez, el PNV integra el llamado «bloque progresista»". ¿Faltó a su palabra? Fue una traición.



"El PNV lleva tiempo intentando encontrar un perfil político hoy desdibujado por su seguidismo a Sánchez y su irrelevancia en el frente soberanista ante Puigdemont y Arnaldo Otegi. El blanqueamiento exprés de Bildu por parte del PSOE ha restado a los nacionalistas influencia en Madrid. Sus jóvenes prefieren a la izquierda abertzale y su votante moderado no comprende que en esta legislatura el bloque al que pertenece haya aprobado medidas como el sí es sí, los impuestos a la banca y a las energéticas o la Ley de Vivienda -cuya presentación Sánchez cedió a Bildu-, o cómo puede suscribir una política económica que repercutirá negativamente en la industria vasca". Pues ellos se lo han buscado.



Como dice Leyre Iglesias, "ayer a Aitor Esteban se le vio incómodo en su careo con el candidato Feijóo. Su tono suena discordante en el bloque quinqui". Un quinqui con pinta de señorito de caserío.



Raúl del Pozo dice que Feijóo "perdió la investidura pero confirmó su liderazgo de presidente de un PP con mucho poder, que va a hacer casi imposible el Gobierno de Sánchez, si es que éste no convoca elecciones". "Feijóo tuvo momentos de esplendor, aunque Óscar Puente, en un demoledor discurso del odio, fue Atila, el Azote de Dios, que trató al líder del PP como a un forajido. Lo dejó para el arrastre, aunque después se recuperó y estuvo brillante".



Esa es la opinión general con dos excepciones. Los medios sanchistas y Arcadi Espada, para quien "la chatarra moral, política y gramatical que tiene y tendrá enfrente no debe ocultar las carencias del discurso con el que Feijóo ha tratado de llegar a la Presidencia del Gobierno".

"Su discurso, por lo general correcto aunque anodino, fue organizándose como si correspondiera a uno, consuetudinario, sobre el estado de la nación. Y su discurso debió ser cualquier cosa menos el ejercicio de una costumbre". ¿Anodino? Me pregunto si Arcadi vio el mismo discurso que el resto de los españoles, columnistas o no. "Le faltó la severidad y el coraje necesarios para dejar clavada una última sentencia: que él no iba a ser presidente porque no lo habían querido los españoles". No, los españoles no, un parlamento en el que están sobre representadas las minorías nacionalistas, no nos confundamos. Una cosa es la mayoría de los votos, que los tiene Feijóo. Y otra es la mayoría parlamentaria, que la tiene Sánchez.

El País



"Feijóo choca con la mayoría del Congreso: 172 síes, 178 noes". Fantástico titular, oiga. Los ultrasanchistas saben sumar. Cué cuenta que "el PSOE acelerará la negociación para intentar una investidura rápida de Sánchez en octubre". Y Elsa García de Blas se empeña en dividir al PP. Se ve que les ha escocido el revolcón que le ha dado Feijóo a Sánchez. "Feijóo logra la aprobación de los duros del PP con su defensa de la investidura y unifica las filas del partido. Los ‘halcones’, satisfechos con su alegato contra la amnistía. Los moderados celebran su "tono respetuoso", pero esperan que "la condescendencia con Vox" no marque un precedente".



Dice Elsa sobre la macarrada de Sánchez con lo de Oscar Puente que " la percepción general en el PP es que ese movimiento del PSOE benefició a Feijóo". "Nadie en el PP, ni por supuesto el propio Feijóo, esperaba que Puente fuera el elegido para darle la réplica por parte del PSOE". Ni en toda España. ¿Quién podía figurarse que la chulería y desprecio de Sánchez a media España llegaría tan lejos?



"El equipo directo de Feijóo estaba indignado con la intervención de Puente. "Los años de historia del PSOE no se merecen lo que ha hecho hoy Sánchez"". Los que no se lo merecen son los españoles. Siempre ha sido difícil reconocer a Sánchez como presidente de España, por su sectarismo y sus continuas mentiras. A partir de ayer, media España no reconoce en Sánchez a su presidente, que sólo lo es de etarras, golpistas y nacionalistas.



El miserable editorial del periódico ultra dice que "el PP ha levantado un cordón sanitario ante el resto de la Cámara que lo deja encerrado con la ultraderecha después de meses de llamar o compartir fotos y gobiernos autonómicos con quienes llaman a sus señorías inmorales, golpistas o filoetarras". Pues lo que son. Lo que sois.



"Resignado a quedarse a cuatro votos de La Moncloa y tratando de hacer de la incapacidad virtud, durante las dos jornadas del debate desplegó un brutal argumentario contra las fuerzas independentistas de izquierdas y de reproches a las conservadoras por estar dispuestas a apoyar a Pedro Sánchez". Brutal fue el macarra que designo el chuloplaya Sánchez para responder a Feijóo.



"La principal novedad que deja la investidura es el aterrizaje del líder popular en la realidad en dos aspectos. Por un lado, los votos de Vox le son imprescindibles y ha puesto fin a sus esfuerzos anteriores al 23-J para no mencionarlos ni fotografiarse con Abascal. Por otro, Feijóo parece haber llegado a la conclusión de que no puede ser líder del partido contra su sector duro y su nutrido aparato mediático". Feijóo duro, dice el medio ultra de cabecera de Sánchez al servicio del tío más zafio que ha presidido este país.



Daniel Gascón, lo único decente que queda en esa basura mediática, dice "que el presidente en funciones no respondiera a Feijóo puede obedecer a la soberbia o el temor, pero también forma parte de la misma manera de ver la política que le impidió felicitar al partido más votado el 23-J. La intervención de Óscar Puente incluyó ataques personales, el tipo de construcción gramatical acerca de una mujer y su vestimenta que le traería problemas a Alfonso Guerra o el bulo inmoral de que José María Aznar "instigó" los atentados del 11-M. Sus palabras son un paso más en la degradación de la política española y buscaban polarizar: ojalá los comportamientos irresponsables de nuestros representantes políticos no se trasladen a la ciudadanía. Pero resulta más desconcertante la actitud del presidente en funciones: el paladín del "diálogo" y la "concordia" que no se digna hablar con el líder del otro gran partido de su país. Esa marrullería, que algunos saludan como brillante maniobra táctica, no solo incumple la cortesía parlamentaria, se chotea de los procedimientos y desdeña personalmente a su rival. Muestra un incomprensible desprecio por más de 11 millones de ciudadanos que estaban representados por su candidatura". Lo hubiera escrito yo misma, así que nada que añadir.

ABC



"Feijóo espanta las dudas del PP con la investidura fallida y se consolida internamente". Ignacio Camacho dice que "es una buena noticia que la derecha sociológica, incluidos muchos votantes de Vox, haya reconocido en la sesión de (no) investidura de Feijóo a un político juicioso, responsable y sensato". "Aunque la brutalidad navajera del matón que Sánchez envió para insultarlo por delegación lo desconcertó durante un rato, en el que dejó ver que aún no ha terminado de asimilar la verdadera estofa de su adversario, en conjunto logró transmitir a la nación la imagen serena de un dirigente maduro con un proyecto creíble bajo el brazo". Bueno, Ignacio, algunos sí que hemos asimilado la verdadera estofa del chuloplaya déspota de Moncloa y aun así nos dejó atónitos con ese escupitajo a 11 millones de españoles.

"La pena es que ese reconocimiento llega dos meses tarde porque una parte de su electorado potencial se resistió a votarlo", dice Ignacio con más razón que un santo. "Fueron sus teóricos sectores de apoyo los que fallaron privándolo de cuatro escaños que marcan la diferencia entre el éxito y un fracaso susceptible de desembocar en el desarme del Estado. A buenas horas llega el descubrimiento de sus virtudes después de tanto discutir si era galgo o podenco". Cierto, la oportunidad fue el 23 de julio, pero algunos prefirieron seguir con Sánchez y con Bildu. Ya no tiene remedio.

La Razón



"Moncloa presiona para una investidura «exprés»". El editorial ya se ha enterado de que el PSOE no tiene remedio." La otrora formación de estado ha extraviado los principios que en otros tiempos de nuestra democracia lo encumbraron como siglas de credo constitucionalista". "La estrategia de Moncloa y Ferraz se ha reducido a ningunear y emponzoñar la investidura de Núñez Feijóo, que ha sido hacerlo con el Parlamento, algo en lo que por otra parte son especialistas". Sí, dan mucho asco.



"A nuestro juicio, pese al desenlace aritmético, el debate ha poseído un valor político extraordinario para el presidente del PP, resumido ajustada y concisamente en su postrera intervención: «Nos hemos retratado todos con nuestras palabras y nuestros silencios»". "Por delante aguarda un tiempo crítico que exigirá firmeza y coraje en defensa de la libertad y la igualdad amenazados por el poder y sus cómplices como en ningún otro momento de nuestra democracia". Años oscuros de dictadura sanchista.



A Marhuenda también le sorprendió la golfería de Sánchez. "He de reconocer que el secretario general del PSOE consigue sorprenderme. La decisión de enviar como mamporrero parlamentario a Óscar Puente es una falta de respeto institucional. Eso de darle «una lección» para ningunear a Feijóo dice poco de su criterio político. Nunca hubiera imaginado que cometiera una torpeza de esas dimensiones". ¿Y qué? El patán tiene los votos y Feijóo, no, eso es lo que hay. El discurso del popular será olvidado en unos días mientras once millones de españoles seremos sometidos a la dictadura sanchista durante, vete tu a saber, cuántas décadas.