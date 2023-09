Cuartango propone a Feijóo que el PP se abstenga en la investidura de Sánchez

El Mundo



"Feijóo implica a todo el PP en su discurso de investidura: "Tiene que ser un antes y un después para Sánchez"". "El Gobierno desmerece la movilización del PP contra la amnistía: "La mayoría social la escuchamos el pasado 23 de julio"". Exacto, ganó el PP, la mayoría social. La de Sánchez es mayoría parlamentaria por el excesivo peso de los nacionalistas catalanes y vascos en el sistema electoral, pero que son cuatro gatos en el conjunto de España.



Emilia Landaluce dice que "hoy veremos a Feijóo dándole poca cancha a Sánchez (la que se merece) y al líder del segundo partido más votado despreciar a más de diez millones de personas como si las derechas no tuvieran derecho". Si por Sánchez fuera, los fusilaría. ¡Cómo se atreven diez millones de españoles a no quererle!



"La sesión de investidura de Feijóo es necesaria como lo fue la de Inés Arrimadas tras ganar las elecciones de después del simulacro del 1 de octubre. Y los sueños sueños son, aunque sea una vulgaridad". Y no cuestan dinero.



Raúl del Pozo nos cuenta lo que sí nos va a costar: la investidura de Sánchez. "Han visto al Gobierno con los pantalones bajados y exigen, además de amnistía y referéndum, un dineral que ahogará no solo a las otras autonomías sino las cuentas del Estado. El dinero ha sentado ladrones en los parlamentos y Junts, que tiene el poder para elegir gobierno, reclama 450.000 millones de euros, la deuda de 33 años por infrafinanciación. Nos pasan la factura para justificar lo que se han gastado en embajadas y en mangancia patriótica". Así que Sánchez va a robar a todos los españoles para dárselo a los separatistas a cambio de su voto. Además de dictador y embustero, un ladrón.



"Según la Generalitat, el déficit fiscal de Cataluña -la supuesta diferencia entre lo que da y lo que recibe- asciende a 40.000 millones en 2020 y 2021, casi el 10% del PIB catalán, uno de los precios de la investidura. Exigen además recaudar todos los impuestos, el 20% de los fondos europeos, un sistema propio de pensiones, hasta borrar la mangancia de la familia Pujol, y la biblia en verso". "Ahora van a choricear, si se dejan, a las autonomías leales y abusando de los ciudadanos". Y con la Fiscalía y el Constitucional a las órdenes de Sánchez. La que se nos viene encima.

El País



"Feijóo se rodea de los barones en una investidura inviable". Elsa García de Blas tiene la cara dura de reprochar a Feijóo intenerar un "acercamiento frustrado a Junts per Catalunya, un partido al que el PP tachaba prácticamente de golpista". Pues lo mismo que tu amado líder antes de que necesitara sus votos, no te joroba la ultrasanchista.



"El Gobierno intenta derivar toda la presión sobre Feijóo en la investidura para esquivar el foco sobre la amnistía". Después de la mani del domingo, el Gobierno lo tiene difícil. Tendrá la mayoría parlamentaria con los votos de golpistas y proetarras, pero no tiene la mayoría social ni la tendrá nunca el dictador.



José Antonio Martín Pallín, un jurista ultrasanchista, trata de justificar la amnistía insultando a los que no están de acuerdo con ella. Dice este impresentable que los que se oponen son "sectores ultramontanos que no se hubieran opuesto a su concesión a Milans del Bosch y Tejero, la consideren como una traición a la patria". ¿Puede este tipejo demostrar esta afirmación?



"Las posibilidades de la amnistía están abiertas. Solo falta un acuerdo político y la redacción de un texto que se tramite en el Parlamento y sea sometido a votación. Su aprobación reforzaría el valor democrático de la justicia. Exclusivamente los que se atrincheran en el primitivismo del "a por ellos" se oponen a su concesión. Nuestro sistema democrático tiene suficientes instrumentos para garantizar el íntegro cumplimiento de la Constitución". O sea, que todos los jueces y fiscales que intervinieron en el golpe son unos primitivos atrincherados en el "a por ellos". Menudo sinvergüenza, el Pallín este.

ABC



"Feijóo propone incluir en el Código Penal la «deslealtad institucional»". "El presidente del PP planteará hoy en su discurso de investidura «proteger la dignidad del Estado»". Que alguien le diga al gallego que no aburra al personal con tontunas vacías de contenido.

Ignacio Camacho dice que "el candidato del PP no va a salir elegido presidente, pero sí investido como jefe de la oposición, es decir, como depositario de una expectativa". Que no canse a la gente con medidas que no podrá llevar a cabo. "Ya no se trata de «derogar el sanchismo» porque esa posibilidad se disipó en una decepción imprevista". No nos lo recuerdes, Ignacio.

"No tiene margen para otro gatillazo porque hay medio país frustrado y alarmado que necesita levantar su estado de ánimo". Tampoco hay que pedirle imposibles, al pobre. Feijóo hizo lo que pudo, fueron los votantes que prefieren a Otegi, los bocachanclas de Vox y el injusto reparto de escaños los culpables del fracaso. Y las encuestas.



"Como Sánchez tiene muchas probabilidades de volver a gobernar, la alternativa requiere antes que nada tiempo. Tiempo para asentarse, tiempo para encontrar tono, tiempo para ganar tiempo". Cuatro años, como mínimo, es demasiado tiempo. Incluso puede que algunos no lleguemos a ver la caída de la dictadura sanchista, incluido Ignacio, que ya tiene una edad.



Pedro García Cuartango se presenta con una ideíca para Feijóo. "Una abstención en la investidura de Sánchez para que éste no tenga que pactar con Junts, ERC y Bildu. La abstención de los diputados de Feijóo permitiría gobernar al dirigente socialista sin otros apoyos".



"Si el PP ofreciera la abstención, pondría a Sánchez en una complicada situación porque el presidente ya no podría argumentar que pacta con Puigdemont por pura necesidad. Y sería una demostración de que Feijóo antepone los intereses de la nación a su legítima ambición de gobernar. Sánchez no podría explicar por qué concede una amnistía o condona la deuda de la Generalitat habiendo despreciado una oferta del PP sin condiciones". A ver, Cuartango. Sánchez no gobierna con Junts, ERC y Bildu por necesidad, lo hace por convicción. Sánchez odia profundamente a la derecha, siente repugnancia por diez millones de españoles que no le votan, los encarcelaría si pudiera. Sánchez y toda la izquierda (no digamos los nacionalistas) prefieren a los separatistas y a los asesinos de ETA antes que al PP, y están encantados de gobernar con ellos contra la mitad de España. A ver si esto le entra de una vez por todas en la cabeza a la derecha, que es que no hay manera, oiga.

La Razón



"Feijóo examina su plan político frente a la «indignidad»". Cierto que era difícil hacer hoy un buen titular. Carmen Morodo dice que Feijóo "ya anticipó su decisión de levantarse en armas, utilizando todas las fortalezas de su partido, que ha ganado en las urnas, contra la amnistía. El día 8 Feijóo estará en la manifestación convocada en Barcelona y a partir de la semana que viene activará todos los instrumentos institucionales para hacer frente al acuerdo de Sánchez con Puigdemont. No puede frenarlo, pero se atisba una legislatura muy dura, si no hay urnas". Si se atisba una legislatura muy dura es porque quien se ha levando en armas ha sido Sánchez contra la mitad de los españoles.



"No tendrá hoy una tarea fácil el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, pero será una tarea gratificante para un político al que las circunstancias le han puesto en la tesitura de defender la dignidad de la Nación y el respeto a sus leyes. De ahí que el líder del Partido Popular no hablará hoy en nombre de los ocho millones de españoles que le concedieron su voto el 23 de julio, sino de todos aquellos votantes que rechazan el desistimiento frente al discurso mendaz y excluyente de un separatismo que niega la igualdad de todos los ciudadanos y a los que, por cierto, en ningún momento el candidato socialista advirtió de hasta dónde pensaba ceder con tal de conservar el poder", dice el editorial. En la legislatura pasada puede, esta vez todo el que votó a Sánchez sabía lo que votaba, no caben excusas. Así que, hala, a apechugar con lo que votamos o no votamos.