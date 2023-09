Sánchez arremete contra Feijóo con un tono mitinero propio de campaña electoral

En un acto político en La Rinconada, el primero tras la investidura fallida de Feijóo, y a dos días de que se inicie la ronda de contactos con el Rey para proponer un nuevo candidato, da la impresión de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se encuentra trabajando más en la repetición de las elecciones en enero que en su investidura.

Feijóo ha dicho que no es presidente porque no quiere. Acostumbrado a mentir, se miente a sí mismo. Allá él. Los socialistas sí queremos. Vamos a poner todo nuestro empeño en una investidura real. Tenemos todas las fuerzas del mundo para encabezar un Gobierno progresista para… pic.twitter.com/nND6ueLzUE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 30, 2023

El tono empleado, por momentos a grito pelado, y la gestualidad del presidente en funciones han sido más propios de un mitin electoral que de un acto político previo a su investidura. Pedro Sánchez, que si por algo se ha caracterizado en su trayectoria política es por su acreditada capacidad para mentir y para afirmar hoy lo que negaba ayer con la misma rotundidad, ha dicho que Feijóo "está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo, que se miente a sí mismo".

Sánchez ha querido reivindicarse este sábado después de lo "escuchado" en el debate de investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificando de "teatrillo" todo el proceso. Y nunca mejor dicho "escuchado", porque el presidente en funciones, en un gesto que se ha entendido como una falta de respeto a las instituciones, no quiso dar réplica a Feijóo y encargó esa misión a un diputado raso que se caracteriza por su mala educación y su desprecio al adversario político, Óscar Puente.

En su intervención, en la que no ha hecho ninguna mención a la amnistía ni a los independentistas, con un tono cada vez más encendido ha criticado que Feijóo haya dicho "que puede ser presidente del Gobierno, pero que no quiere". "Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo, que se miente a sí mismo", ha comentado antes de aseverar que "los socialistas sí queremos" y "sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza", para lograr "un Gobierno progresista, con cuatro años más de avances sociales y de derechos para los españoles, de convivencia y de concordia", ha añadido.

El mundo le agradece el freno a la ultraderecha

Sánchez ha aludido también al encuentro que mantuvo esta semana con eurodiputados de distintas partes de Europa con quienes recordó su idea, expresada antes del 23-J, de que en esas elecciones generales "podíamos demostrar al mundo entero, y en particular a Europa, que se está viendo sometida" a un "avance de la ultraderecha, que podíamos demostrar que podemos frenar el avance de la ultraderecha".

"Y eso es lo que nos reconocen y agradecen todos los progresistas de Europa y del mundo, que gracias al poder democrático en España hemos frenado a la ultraderecha y no va a haber gobierno con un presidente Feijóo y con un vicepresidente (Santiago) Abascal", sino que "va a haber un gobierno progresista", ha dicho sacando pecho.