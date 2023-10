Ridículo de Ximo Puig: se hace el loco para no saludar al presidente valenciano Mazón

Día de celebración en la Comunidad Valenciana. Día oficial de la región. Acto con todos los responsables políticos. Y Ximo Puig ha dejado constancia por todo lo alto de su mal perder y hasta de su forma de hacer el ridículo. Y es que, como muestra el vídeo que reproduce Libertad Digital, el líder socialista y candidato derrotado en las pasadas elecciones autonómicas del 28-M, se ha hecho el loco para no saludar al rival político que la ha batido hace unos meses y que le ha arrebatado el Gobierno regional, el ‘popular’ Carlos Mazón.

El 9 de octubre es el Día de la Comunidad Valenciana. Es la gran fiesta de los políticos de esta región. Es la fecha en la que se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I El Conquistador en 1238. Y el día en el que se supone que todos los líderes se unen en actos protocolarios para mostrar un cierto entendimiento y buen clima de cara a la gestión de los valencianos.

Pero el buen ambiente con la izquierda no parece haberse respetado ni mucho menos. Ximo Puig se ha hecho el despistado para no tener que saludar. Joan Baldoví (Compromís) ni siquiera ha acudido a los actos del 9 de octubre. Y los diputados de ambos partidos (PSOE-PSPV y Compromís) no han entrado al Te Deum -acto que se ha recuperado y que incluye la entrada de la bandera valenciana en la catedral mientras se entona el conocido como Te Deum (en latín "a ti, Dios")-. En el momento de la entrada en la catedral, los representantes de las dos formaciones de izquierda han πreferido esperar en la calle y, tras salir del templo la comitiva oficial, se han vuelto a alejar para formar parte, por su cuenta, de la denominada como Procesión Cívica del Día de la Comunidad Media, acto que comienza con la ofrenda floral al rey Jaime I, coronada por una mascletá terrestre.