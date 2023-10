"El antisemitismo sitúa a la izquierda muy cerca de Hitler"

El Mundo



"El PSOE se inquieta ante la negociación incierta con Puigdemont: "Se daba por cerrado y ahora necesitamos más tiempo"". "«Es como cuando estás embarazado, pero no sabes el sexo del bebé y hasta que nace no le pones nombre. Nosotros estamos igual. Estamos embarazados, pero aún no sabemos qué va a nacer. Cuando nazca, le pondremos nombre»". Se llamará Frankenstein 2.0. Y ayer se reunieron Sánchez y Feijóo y un poco más y acaban a puñetazos. "Sánchez reclama a Feijóo que pare su "intento desesperado de agitar la calle" y el líder del PP le exige elecciones para que se vote la amnistía". Vaya, parece que al despotilla le han molestado las manifestaciones.



Iñaki Ellakuría dice que únicamente el necesario respeto institucional justifica que Núñez Feijóo se reuniera con Pedro Sánchez, después de que el Gobierno persista en el menosprecio al votante de centro derecha". Debía haber mandado al bedel de Génova. Ya está bien, hombre. Si el patán de Moncloa le envía a un macarra a responderle no se puede poner la otra mejilla a todas horas. Que Feijóo respete a sus votantes y no vuelva a reunirse con este maltratador.



"Nada menos que los once millones de españoles a quienes la brigada político-periodística monclovita reiteradamente deshumanizan, violentando el respeto al pluralismo propio de una democracia, presentándolos tal que una masa facha, idiota y hasta peligrosa. Como exactamente hicieron tras la manifestación en Barcelona en contra de la amnistía, cuyos 50.000 asistentes fueron calificados por Félix Bolaños y otros como nostálgicos del enfrentamiento y ultraderechistas". Y va Feijóo y se reúne con el jefe de esta banda de matones. "Este desprecio al electorado del PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos no se limita al exabrupto retórico: intenta cancelar políticamente a media España -porque con los fachas, ya se sabe, ni se negocia ni se pacta-". Y si pudieran, los fusilarían.



En cuanto a Israel, Ellakuría señala que, como ya pasó con la invasión de Ucrania, con la izquierda apoyando a Putin, se han puesto del lado del terrorismo islamista que financia Irán, culpabilizando a Israel del asesinato a sangre fría de 700 de sus civiles y el secuestro de varios centenares".Vamos, que están a un paso de dar vivas a Franco por no reconocer al Estado de Israel. El Gobierno se ha puesto de parte de los terroristas de Hamás.



El editorial dice que "representantes del Gobierno de coalición y de sus socios -de Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC, el Partido Comunista o el BNG- han exhibido cuando menos una equidistancia indecente que, con las imágenes de la carnicería de este sábado y de los secuestros que los fanáticos islamistas siguen perpetrando a la luz del día, se hace insoportable. En su extremo, culpan al Estado judío de los asesinatos de sus ciudadanos, con los que no se identifican; en cambio, lamentan las víctimas palestinas, de las que también culpan al Estado judío". No es ninguna novedad que la izquierda española sea antisemita. Odian a los judíos tanto como los odiaba Hitler. Algunos hasta piensan que los nazis se quedaron cortos.

El País



"Israel ordena el asedio total de Gaza para asfixiar a Hamás". "Hamás amenaza con matar a un rehén por cada ataque israelí sin avisar". ¿Avisaron ellos? Víctor Lapuente se pronuncia. "Israel es criticable. Y mucho. Pero Hamás es infame. La diferencia entre los dos entes de este conflicto, el Estado israelí y la organización Hamás, no es cuantitativa —no podemos meramente comparar muertos, desplazados u otras víctimas— sino cualitativa —el objetivo de Israel es proteger las vidas de sus ciudadanos y el de Hamás destruirlas—. Y la gran perdedora de las acciones de Hamás será la causa palestina, sobre todo si quienes creen defenderla, como parte de nuestra izquierda, mantienen la equidistancia frente a los ataques terroristas o incluso los justifican". O incluso lo celebran. No se ha oído ni una condena a las violaciones por parte de las del hermanayositecreo. Y la única causa palestina que existe es acabar con el Estado de Israel.



"Sánchez y Feijóo agravan su choque en una reunión llena de reproches mutuos". De verdad que no logro entender a qué demonios fue Feijóo a Moncloa. Después de lo de Óscar Puente, por su dignidad y la de sus votantes, debió romper toda relación con este matón que pretende el aislamiento de once millones de españoles. Sánchez se va a reunir con todos, terroristas incluidos, pero no con Vox.



"El PP ha convocado dos manifestaciones contra la investidura de Pedro Sánchez", dicen en el PSOE. Mentira cochina. El PP ha convocado una manifestación y fue durante la investidura de Feijóo. Y fue contra la amnistía, no contra la investidura de Sánchez. Es muy cansino tener que poner encima de la mesa todos los días los embustes de Sánchez. "Ayer vimos algo lamentable en la manifestación de Cataluña que significa justo lo contrario al respeto"". ¿Ya no se puede manifestar la gente? ¿Lo ha prohibido el dictador Sánchez? Franco, al menos, no se escondía.



"Feijóo, muy molesto por esta queja del PSOE, sostiene que su partido no ha convocado ninguna manifestación, porque la primera fue un mitin de partido y la de este domingo la convocó Sociedad Civil Catalana, y avisa de que el PP seguirá saliendo a la calle si así lo considera". Mientras Sánchez no ordene a la policía disparar contra los manifestantes, que con este malnacido nada es descartable.



"Tanto el mitin del PP como la manifestación [en Barcelona] tenían un objetivo: ir en contra de Sánchez y en contra del Gobierno que queremos poner en marcha. Lo hacen agitando la calle y señalándonos como enemigo", dijo Patxi López. ¿Enemigo? ¿Quién ha excluido al PP, partido ganador de las elecciones, de cualquier acuerdo? Es Sánchez y su banda quien ha declarado enemigos a once millones de españoles. Y nos vamos a defender, se ponga Paxti y su amo como se ponga.



"El único asunto en que han profundizado algo más ha sido en el ataque de Hamás a Israel, unos hechos que también ha utilizado Feijóo para cuestionar la actuación "de buena parte de los socios del Gobierno, incluido la coalición de Sumar", a los que ha acusado de ser "equidistantes en relación con esta oleada de violencia"". O se han puesto directamente a favor de los terroristas.

ABC



"Guerra total contra el terror de Hamás". "La coalición del Gobierno en funciones está acostumbrada a lidiar con formaciones políticas que insisten en buscar coartadas ideológicas a la violencia", dice el editorial. Es lo que tiene acostarse con terroristas. "El injustificable y brutal ataque en el que se ha violado a mujeres, asesinado a niños y secuestrado a civiles no ha merecido la condena sin matices de personas tan relevantes como la vicepresidenta segunda del Gobierno". Suerte que no le ha pedido el pañuelo palestino a Unai Sordo. Claro, que no le pega mucho con los bucles rubios de peluquería.



"El intolerable posicionamiento de la vicepresidenta no ha sido una excepción. Ernest Urtasun, en rueda de prensa, ha reclamado el cese del bombardeo de Gaza con el que Israel ha respondido al ataque, sin que se le haya escuchado ninguna mención a los gravísimos crímenes perpetrados previamente por Hamás. La tradicional connivencia de una parte de la izquierda con la violencia islamista ha encontrado en Enrique Santiago, líder del Partido Comunista de España y diputado integrado en Sumar, otro vergonzoso aliado. Quien llegara a ser secretario de Estado se ha negado a tildar la acción de Hamás como terrorismo e incluso ha frivolizando con la posibilidad de no saber qué es un grupo terrorista". Antisemitas. O directamente, nazis.



"Pese a todo, ha sido la diputada Tesh Sidi la que ha sido capaz de ir más lejos al publicar en Twitter un mensaje cargado de irresponsable crueldad que requeriría acciones inmediatas por parte de su grupo. La joven política, al poco de conocerse la brutal agresión, apeló al derecho a la libre determinación de los pueblos y rubricó su apoyo a los ataques sumando un puño cerrado y una bandera palestina. Su desnortado activismo moral no le impedirá, sin embargo, votar afirmativamente en la investidura de Pedro Sánchez, quien ha revertido la posición de España con respecto al Sahara". Una traidora a su pueblo.



"Pedro Sánchez ha sido el único líder que no ha refrendado explícitamente el derecho de Israel a defenderse, como sí han hecho Biden, Von der Leyen, Macron, Sunak, Meloni o Scholz". Porque Sánchez coincide con la extrema izquierda de Sumar, que comparten antisemitismo con el dictador Franco.



Isabel San Sebastián está asqueada. "Me pregunto qué clase de pozos negros tienen en lugar del alma quienes justifican las salvajadas perpetradas por sicarios del terror islamista contra población civil israelí este fin de semana. Cuánto odio albergan. De dónde procede el antisemitismo que los sitúa muy cerca de Eichmann o Hitler, con tanto como presumen de su condición 'progresista'".



"Uno de los pilares de ese 'progresismo' de cartón piedra es su presunta defensa de las mujeres. Su feminismo ante todo. Pues bien, estos días hemos visto imágenes dantescas de chicas ensangrentadas, paseadas como trofeos para solaz de la turba al grito de «Alá es el más grande». Muchachas inocentes, cazadas a traición, golpeadas, violadas, vejadas y asesinadas por bárbaros que honran a su dios profanando sus cadáveres. Hermanas que al parecer no merecen ser creídas ni apoyadas porque, antes que víctimas, son judías merecedoras de cuantas crueldades sufran a manos de sus verdugos. Ni una línea ha dedicado Irene Montero en sus redes sociales a estas mujeres torturadas con una saña inhumana. Nuestra ministra de Igualdad, tan sensible a la cuestión del consentimiento expreso, no tiene nada que decir". Si son judías, como si son de derechas, para Irene Montero se lo han buscado.

"Nuestro Gobierno «de progreso» oscila entre el silencio cómplice, el apoyo explícito de una diputada de Sumar («hoy y siempre con Palestina») y la equidistancia cobarde". "Sin reconocer que Israel es una democracia y Hamás, el brazo armado de una teocracia cuyo objetivo no es la libertad ni el bienestar del pueblo palestino, sino la aniquilación de los hebreos y el establecimiento de la ley islámica en todo el mundo. Sin piedad, ni decencia, ni vergüenza". Esa bazofia es la que nos va a gobernar. Eso es lo que han votado millones de españoles.

La Razón

"Israel responde a los asesinos de Hamás con un asedio total a Gaza". Dice Marhuenda que "el ataque de Hamás ha dejado en un segundo plano a la Guerra de Ucrania, algo que favorece a Rusia. Irán es un aliado de Putin, pero también de los palestinos radicales que son un permanente peón en la lucha de los ayatolas contra la democracia israelí. Este es un aspecto clave en el conflicto de Oriente Próximo, porque es una lucha entre demócratas como los israelíes y un régimen criminal como es Irán. Israel respeta los derechos humanos y tiene diputados palestinos en su Parlamento. No sucede lo mismo en Irán o en el territorio controlado por Hamás. La realidad es que los palestinos radicales nunca han querido la paz y la coexistencia pacífica con los israelíes. Hacen todo lo posible por hacerlo inviable. Europa y Estados Unidos tienen ahora un nuevo frente de conflicto, muy peligroso, en Oriente Próximo mientras que la Guerra de Ucrania se ha estabilizado y no parece que se pueda derrotar a Rusia".



Jesús Rivases advierte a los antisemitas del Gobierno. "Occidente, al margen de que critique algunos errores de Israel, cerrará filas ante los terroristas de Hamas y España –le guste o no a Yolanda Díaz y compañía, anclados en clichés españoles caducos sobre Israel y el asunto palestino–, deberá ponerse de ese lado, porque es el correcto y nada justifica ningún terrorismo". Sí, para la izquierda cualquier asesinato o genocidio está justificado si es contra la derecha o contra los judíos. En Sydney, los islamistas gritaban "gas a los judíos" en las protestas por la condena a los asesinatos de Hamás. Seguro que nuestra izquierda antisemita, que se manifestó ayer en Sol, lo musitaba por lo bajini.