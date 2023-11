Gallardo desmiente al PSOE: el gesto era de llorar, no una felación

El vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha desmentido la acusación de la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, de haber hecho un gesto "obsceno" en el que simulaba una "felación" hacia dos procuradoras socialistas mientras se estaba debatiendo una proposición no de ley sobre listas de espera.



La polémica ha estallado durante el pleno en las Cortes de hoy, cuando Gómez ha increpado por estos "gestos" a García-Gallardo en el hemiciclo durante el debate de una Proposición No de Ley defendida por el procurador socialista Diego Moreno y le ha advertido de que cesara en su actitud, al tiempo que ha reclamado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que le llamara al orden.



La acusación del PSOE no ha sido captada por las cámaras, por lo que no hay ningún documento gráfico ni audiovisual que demuestre que esa acusación es cierta, más allá de la denuncia de los socialistas. Un portavoz del equipo de Gallardo ha rechazado que el gesto —que no ha quedado registrado en la retransmisión oficial de la sesión porque las cámaras enfocaban al parlamentario socialista— sea el que denuncian las procuradoras. "No ha hecho el gesto que se le atribuye, sino el de lloriqueo, con la mano recogida debajo del ojo", señala el citado portavoz.

Ante el revuelo causado, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha llamado a todos los portavoces a la mesa y ha suspendido el Pleno.

Tras reanudarse el pleno, el propio García Gallardo ha explicado que lo que ha hecho, "después de agresiones constantes, de atribución de conductas irreales, es un gesto de llorar", ha explicado llevándose el puño al ojo como si estuviera secándose las lágrimas. "Porque ustedes son unos llorones". El representante de Vox en Castilla y León ha tuiteado después:



"Nueva cortina de humo del @PSOE_CyL. Su última ocurrencia es atribuirme falsamente un gesto obsceno, que niego categóricamente. Llevo un año y medio soportando acusaciones falsas para intentar que deje de señalar las vergüenzas de la izquierda. No me voy a callar".

— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) November 8, 2023

Según las imágenes y el contexto, parece que el PSOE ha confundido el puño en el ojo con el puño en la boca y se ha apresurado a denunciar gestos obscenos inexistentes por parte del vicepresidente de Vox.