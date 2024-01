El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, preferiría seguir gobernando en minoría, con tan solo 10 de los 41 concejales que componen el pleno municipal, pero sus ediles y altos cargos no dan abasto. Hay demasiados puestos vacantes en el entramado de distritos y empresas municipales de la capital catalana. Hasta el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) se daba por descontado que el PSC acabaría facilitando el ingreso en el gobierno municipal de los comunes de Ada Colau y de ERC. Sin embargo, no van por ahí los contactos y reuniones del PSC en el Ayuntamiento. El socio de preferencia es en estos momentos Junts, el partido del casi alcalde Xavier Trias, que al ser desbancado en favor del PSC por los votos del PP y los comunes, reaccionó con un sonoro exabrupto al término de su intervención: "¡Que us bombin!" (que os den).

De eso se ha pasado a establecer dos grupos de negociación en el Ayuntamiento entre el PSC y Junts. En el primero se discute el reparto de cargos y en el segundo, sobre los presupuestos que Collboni quiere tener aprobados antes de abril. La sintonía entre socialistas e independentistas es positiva. Sólo la sombra de Ada Colau y la pugna entre Junts y ERC pueden desbaratar lo que parece un acuerdo en un estado bastante avanzado, más avanzado para Junts que para el PSC. Trias, que dijo que abandonaría el Ayuntamiento tras haber perdido la alcaldía por la maniobra de los socialistas con el PP, ha decidido continuar al menos hasta abril. Pretende reforzar así las expectativas del edil posconvergente Jordi Martí, su mano derecha y a quien pretende dejar colocado como teniente de alcalde de Collboni. Puigdemont prefiere que ese cargo recaiga en Victòria Alsina, exconsejera de Acción Exterior del gobierno de la Generalidad. También opta Neus Munté, exvicepresidenta de la Generalidad con Carles Puigdemont, una de las consejeras que dejó el "Govern" dos meses y medio antes del 1-O.

Precedentes

La historia de los pactos entre socialistas y posconvergentes es larga. Durante la pasada legislatura Junts entró en el gobierno de la Diputación de Barcelona que presidía Núria Marín, la alcaldesa socialista de Hospitalet. Y aún antes, cuando Puigdemont fue nombrado presidente de la Generalidad en enero de 2016, él mismo acordó con Iceta un acuerdo municipal en Gerona, de la que había sido alcalde el prófugo, para votar a la independentista Marta Madrenas.

Ahora, tras la investidura de Sánchez, socialistas y "junteros" negocian la entrada de estos últimos en el gobierno municipal de Barcelona como una de las facturas menores que los socialistas deben abonar a los de Puigdemont.