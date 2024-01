El PP estudiará cómo frenar "una a una" las cesiones de Sánchez a los separatistas

"Una a una": así es cómo va a estudiar el Partido Popular las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas de Junts. El control total de la inmigración, blindar la amnistía de Puigdemont e impulsar el regreso de empresas son algunas de las prebendas del Gobierno a los independentistas.

En materia de inmigración, Junts ha logrado la delegación integral de las competencias a la Generalidad, algo que consideran una "aberración" desde el PP. Una delegación que se realizará a través de una "ley orgánica específica para Cataluña".

Al Constitucional

Fuentes del PP han avanzado ya que estudiarán llevar al Tribunal Constitucional ese traspaso de competencias en materia de inmigración y el acuerdo relativo a reconocer "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

También analizarán si se pude llevar al TC la urgencia del real decreto de Justicia por entender que no se puede justificar ya que "no es urgente decir que una parte de ese decreto se aplicará con un plazo de cinco años. Eso no es un urgencia".

El PP se encuentra ya examinando estas concesiones así como la situación en la que se encuentran en estos momentos las empresas catalanas que han huido de esa comunidad por las presiones separatistas.

"Pactos encapuchados"

"No sabemos todo el precio se está pagando y si hay más pactos encapuchados", aseguran y esperan conocer todos los detalles en los próximos días para poder analizarlos en profundidad.

"Desde el Partido Popular vamos a seguir porque tenemos una responsabilidad de dar una alternativa decente. Una política mejor es posible", repiten desde el PP. Palabras que pronunció Feijóo este miércoles cuando se conoció tan solo una nota de prensa de ese acuerdo con Junts.