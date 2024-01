Feijóo defiende a Page: "El PSOE considera razonable ser un poco terrorista y ve mal criticar un poco a Sánchez"

"Es muy sorprendente lo que está pasando dentro del PSOE", ha sentenciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este jueves después de que se conocieran las críticas del PSOE a Emiliano García Page. Fue Óscar Puente el que aseguró que "estaba en el extrarradio del PSOE desde hacía bastante tiempo".

Además de por estos ataques de sus compañeros, el barón castellano-manchego fue este miércoles noticia por alcanzar un acuerdo con sus homólogos en Andalucía, Valencia y Murcia para exigir al Gobierno 3.277 millones extra de financiación. Algo que sentó como un jarro de agua fría en Ferraz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha valorado estas críticas a Page asegurando que son "sorprendentes" ya que "en el PSOE considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez". "Me parece un poco sorprendente la humillación del PSOE hacia el presidente Page. A los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado, por mayoría, unas elecciones al PSOE. Lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no es una crítica, es una crónica", ha sentenciado el líder de los populares.

Las "líneas rojas móviles" del Gobierno

Declaraciones de Feijóo en un desayuno informativo en Madrid en el que ha presentado a su presidente autonómico en La Rioja, Gonzalo Capellán. Durante si intervención, el líder del PP ha censura que el Gobierno de Sánchez cree que "los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quién los cometa o a quién apoyan los delincuentes".

También ha explicado que en pocos meses se han visto muchas "líneas rojas móviles" en el Ejecutivo al que ha recordado que el terrorismo es siempre "moralmente inaceptable e imperdonable, y más en España que lo sufrió durante décadas".

"La única verdad es que este Gobierno solo depende de la voluntad de un fugado por la Justicia, que este Ejecutivo ha conculcado la igualdad de los españoles y que necesita tensionar todas las costuras institucionales para seguir una semana más en el poder", ha sentenciado el líder del PP.