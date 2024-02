Ayuso, en Sanjenjo: "O Galicia o nacionalismo"

4 / 7

“Este domingo no solo nos jugamos que Alfonso Rueda siga siendo presidente de Galicia, nos jugamos que Galicia siga siendo ella misma y que España siga desmembrándose o no", advirtió. Y es que “el Gobierno de Sánchez ha cruzado esas líneas, apenas quedan instituciones del Estado por colonizar a manos de algún activista, de manera que no haya contrapesos ni contrapoderes que le recuerdan dónde están los límites, que es lo necesario en democracia, que el poder tenga sus límites”.