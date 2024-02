Page pide al PSOE "una reflexión profunda" para evitar que "un ciclo se convierta en un ciclón"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el resultado de las elecciones en Galicia que han otorgado la mayoría absoluta al PP, aprovechando para felicitar a Alfonso Rueda, con quien tiene un relación "muy cordial", y solidarizándose con el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, "a quien le ha tocado hacer una campaña en circunstancias complejas, emparedado en un sandwich".

En un acto público desde Manzanares (Ciudad Real), ha señalado que "sin duda, las elecciones gallegas, obviamente tienen un componente autonómico". "Pero no vamos a engañarnos, la realidad es que el producto era regional, pero el guiso era nacional", ha apuntado.

Por ello, ha pedido sacar conclusiones "desde la seriedad". "Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional", ha dicho.

"Y seguramente se estaría planteando una legitimación de la amnistía y de Puigdemont. Si el PP hubiera perdido la mayoría, el ganador sería Puigdemont. Y me alegro de que no haya ganado Puigdemont", ha sostenido el dirigente socialista, muy crítico con la ley de amnistía.

Asimismo, también se ha referido al pobre resultado de Podemos, con apenas el 0,3% de los votos, así como de Sumar, que no ha conseguido representación en el parlamento gallego. "Algunos restan más que suman, y a Podemos se le puede llamar 'Pudimos'", ha ironizado.

Desde 2020 hay un ciclo "muy hostil" que debería provocar "una reflexión profunda", ya que sólo "reflexionando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón" y el objetivo es evitar ese "ciclón electoral". Page se refiere a las continuas derrotas que ha sufrido el PSOE en todas las citas electorales (salvo en Cataluña) desde ese año. Para García-Page, "es importante tener en cuenta que las comunidades autónomas son parte del Estado", que lo pueden fortalecer o debilitar.

Además, ha celebrado que no entren en Galicia actores "independentistas", ya que "es importante" que todos puedan jugar desde la "estabilidad constitucional, cada uno desde lo suyo y desde su respeto".

"Ahora, y en esta tierra, y en Galicia les pasará lo mismo, aquí podemos seguir trabajando y cumpliendo lo que hemos prometido a la gente", ha señalado el presidente autonómico. "Aquí estamos construyendo un Estado del Bienestar que es una seña de identidad como militantes de la socialdemocracia".

Lobato pide un "análisis" valiente de los "malos" resultados

En una línea poco complaciente aunque mucho menos crítica se expresó también el secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del PSOE en la Asamblea, informa Olivia Moya. Juan Lobato calificó sin tapujos los resultados obtenidos en Galicia de "malos". "Yo soy el primero que, después de las elecciones, me aplico la autocrítica", dijo.

Lobato que quiso esperar a la Ejecutiva Federal del partido, habló de la necesidad de que el análisis que se haga "sea valiente, coherente, nos permita sacar conclusiones a todos y dar pasos para mejorar esta situación y que estos resultados no se sigan produciendo si no que al revés, que recuperemos confianza, simpatía y apoyo de muchísima gente que hemos perdido. Y me lo cuento a mí mismo".

No obstante, atribuyó el éxito del BNG, y el desplome de su partido en favor del Bloque Nacionalista, al trabajo realizado por su candidata, Ana Pontón, estos años: "Ha venido trabajando con consistencia y la gente esto lo valora". Como ejemplo se puso a él mismo y su paso como alcalde en el Ayuntamiento de Soto del Real. "Yo me presenté tres veces para ser alcalde y acabé sacando un 60% de apoyo y sé que la gente esto lo valora". Y es que "el hacer apuestas, mantener las apuestas y ser coherentes es algo que, aunque nos parezca hoy, en este mundo mediático en el que todo el mundo va corriendo, que no sirve para nada, pues hombre, la gente es más lista y se da más cuenta de lo que nos creemos de todo lo que está pasando", remarcó. "Se ha premiado en el BNG ese compromiso, ese trabajo y esa consistencia en la posición política y en mantener esas apuestas".

"Besteiro es muy candidato, pero creo que ha tenido muy poco tiempo", incidió. En cambio, Pontón "ya se ha presentado tres veces y tiene recorrido hecho". Es precisamente eso "lo que intentamos hacer en Madrid: recorrer el territorio, tener iniciativas constante y fiscalizar al gobierno". "Y eso exige tiempo, esfuerzo, sacrificio y coherencia", añadió.