Ayuso aclara al PP que no teme ir a la comisión del Congreso: "Que me llamen, que les voy a cantar lo más grande"

Alberto Núñez Feijóo celebró este martes su segundo aniversario como presidente del PP y lo hizo ante tres de sus barones – Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco- y ante decenas de dirigentes y diputados de su partido. En la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, el líder de los populares trató de insuflar ánimos ante un balance - "que no ha terminado"- agridulce. "Cuando llegué gobernaban Feijóo y cuatro más, y hoy gobernáis casi todos, pero Feijóo no", ironizó.

En mitad de la cascada de informaciones sobre el caso Koldo, Feijóo pidió a los suyos "no distraerse" ni "caer en provocaciones" para "no permitir que esparzan a nadie su suciedad con más suciedad". "Y digo a nadie", reiteró, en pleno acoso del Gobierno a Ayuso a través de su pareja. Advertencia del líder del PP que llegaba horas después de anunciar que llamarán a declarar al Senado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol o al ministro Ángel Víctor Torres por la trama de las mascarillas.

En esta reunión a puerta cerrada, la presidenta madrileña fue una de las personas que tomó la palabra. Ayuso quiso disipar cualquier duda que pudiera haber entre los suyos acerca de su intención de acudir o no a la comisión de investigación creada por los socialistas en el Congreso de los Diputados. "Que me llamen a la comisión, que les voy a cantar lo más grande", dijo.

No es la primera vez que la presidenta muestra su disposición a dar explicaciones en la Cámara Baja. En una entrevista concedida a la Noche de Dieter, en esRadio, el pasado mes de febrero desafió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Él tendrá el poder, yo tengo la razón y le reto donde quiera a demostrar quién dice la verdad y quién está utilizando el poder de una manera infame para mantenerse por días".

No obstante, en aquella entrevista, la jefa del Ejecutivo regional tachó de "bochorno absoluto" esta comisión para investigar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas y donde el PSOE pretende sentar a presidentes autonómicos del PP, muy especialmente a Feijóo (presidente de Galicia durante la pandemia) y a ella misma. "Le estalla un caso de corrupción, con una trama corrupta, al Gobierno y al Partido Socialista, capitaneados por Pedro Sánchez, y nos mete a los demás en medio", afirmó a la vez que expresaba sus dudas jurídicas acerca de esta comisión de investigación.

Las intenciones de los socialistas están claras desde el pasado mes de febrero, cuando su portavoz, Esther Peña, compareció en Ferraz tras explotar el caso Koldo para anunciar su registro en el Congreso como una escenificación de su lucha implacable contra la corrupción. Ya de aquella rueda de prensa se desprendió la intención nítida del PSOE de llevar a Ayuso a comparecer en la misma. Y este lunes, tras conocer los movimientos del PP en el Senado, adonde los populares pretenden llevar a declarar a los directamente salpicados por la trama, avisaron: "Actuaremos en consecuencia".

Ahora, tras las informaciones sobre el novio de Ayuso y su presunto fraude fiscal, y tras el ruido generado, hay pocas dudas acerca de la intención de los socialistas. En caso de ser llamada, la presidenta tiene obligación de acudir. Pero ya ha dejado claro que no le importa. Irá con todo. Una posición similar a la expresada por el alcalde de la capital. "Si me citan, iré", aseguró José Luis Martínez-Almeida hace unas semanas, "pero me van a tener que escuchar", avisó. "Iré para decir que hay una persona que culmina esa organización corrupta que se llama Pedro Sánchez, que es el señor X de la corrupción en España"

El PP descarta de momento llamar a la mujer de Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado, pero una vez conocido que Begoña Gómez pidió por carta al Gobierno que concediera dinero público a la empresa que financia su carrera profesional, los populares han presentado una solicitud en el Congreso pidiendo la remisión inmediata del expediente completo de adjudicación de esos 7 millones de euros concedidos por la ex vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

"Si pretenden dividirnos, que se olviden"

"Por mucho que lo intenten, quienes llevan 12 meses entre el tito Berni y el tito Koldo no nos van a callar", dijo también Feijóo en la Junta Directiva Nacional, dirigiendo un claro mensaje al PSOE: "Si pretenden equipararnos, que se olviden". Y es que recordó que la corrupción salpica ya a "la mitad del Gobierno, la mitad del PSOE y quién sabe a qué parte de la Moncloa".

El presidente del PP advirtió también de que los ataques del Ejecutivo contra su partido "irán a más", dados los escándalos que les afectan y por los que siguen evitando dar explicaciones. "Si pretenden dividirnos, que se olviden; si pretenden desviar la atención que se olviden", dijo tajante, horas después de que el propio Torres haya abierto un conflicto con las comunidades en las que gobiernan PP y Vox a cuenta de las leyes de memoria histórica.

Pero Feijóo no quiso olvidarse del asunto cardinal de esta legislatura: la Ley de Amnistía. En el día en que el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado que la amnistía quedará "inaplicada" hasta que la Justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales y con el telón de fondo de las próximas elecciones catalanas, Feijóo centró buena parte de su discurso en el "ataque masivo al Estado de Derecho" que esta norma supone.

El líder del PP dio "todo" su apoyo a Alejandro Fernández - presente este martes en Génova- como candidato del PP a las elecciones autonómicas el 12 de mayo y afirmó que "para quien quiera un cambio real en Cataluña, su única alternativa es el PP de Cataluña". "Ningún voto del PPC servirá para la independencia", incidió, diferenciándose así del PSC.

En esta línea, el líder de los populares anunció que el PP volverá a echarse a la calle contra la "indignidad con la que se mantiene el Gobierno". "Hay una mayoría de españoles que no está dispuesta a callarse ni a que la callen, y así lo demostramos y dimos cumplida respuesta en las plazas de España. Volveremos", prometió.