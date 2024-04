La asociación estudiantil catalana que lucha contra el nacionalismo y el independentismo S’ha Acabat! ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el documental El precio de la libertad donde narran todos los avatares que han sufrido en estos años de lucha en primera línea de las universidades contra el separatismo catalán.

La vicepresidenta de la asociación, Andrea Llopart, y su vicepresidente, Hugo Escarpa, han contado cómo descubrieron S’ha Acabat! tanto en la Universidad Pompeu Fabra como en la Autónoma de Barcelona y dejaron de sentirse solos ante el separatismo. En las universidades catalanas el mensaje separatista ha calado y son unos pocos, englobados en esa asociación, los que lo combaten. Llopart ha dicho que aunque el documental deja clara la situación que se vive en las aulas catalanas "el final es esperanzador" porque da "un mensaje a los jóvenes para decirles que no están solos".

"Cuando entré en la Universidad en el pico del independentismo no conocía S’ha Acabat! y pensaba que no había nadie", ha contado la actual presidenta de la organización que estudió Negocios en la Pompeu Fabra. Ha destacado que "no somos héroes por lo que defendemos si no por contra quienes luchamos, gigantes subvencionados" y que defienden "unos derechos que creemos que son fundamentales".

Sufren ataques por parte de estudiantes y profesores separatistas y sólo han recibido el apoyo de partidos como PP, Vox y Ciudadanos y que es gracias a que a sus actos acuden algunos de estos políticos cuando les envían a los Mossos para protegerlos porque sino sí que les atacan con más fuerza. Cree que "es muy fácil criticar a la democracia cuando vives en una democracia como España" y que en Cataluña "las universidades ni son libres ni plurales" porque los rectores se suelen "posicionar". Sobre esta cuestión ha señalado que "Cataluña es la región menos democrática de España".

Por su parte, Hugo Escarpa es un madrileño que se fue a estudiar Criminología a la Universidad Autónoma de Barcelona y que allí se unió a S’ha Acabat!. Ha contado que "al final el apoyo nacional por parte del Gobierno nunca lo hemos tenido pero sí por parte de PP y Vox".