Illa promete a los separatistas que habrá financiación "singular" y más "uso social" del catalán

El nuevo presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha comparecido por primera vez en el parlamento catalán tras la investidura del pasado 8 de agosto para afirmar que no quiere "ruido" y prometer que negociará con todo el mundo, excepto con Vox y la formación ultra separatista Aliança Catalana. Sin embargo, Junts rechaza la mano tendida porque no cree en el acuerdo de financiación, mientras que ERC manifiesta ciertas dudas sobre el cumplimiento del pacto. En cuanto al PP, no comparte en absoluto la agenda lingüística del Govern de Illa, un calco de la política del anterior gobierno expresada de manera rotunda en el hecho de que la secretaría de política lingüística ha sido elevada a la categoría de consejería con el mismo titular que había con ERC, Francesc Xavier Vila.

Los mensajes de Illa van dirigidos a congraciarse con el independentismo, que le acusa sin cesar de "españolista", y a garantizar que Cataluña dispondrá de la financiación pactada con ERC para su investidura. "El acuerdo se cumplirá, costará pero se cumplirá porque el Govern honra los acuerdos a los que llega. Tras citar varias veces el término solidaridad, ha recalcado que "Cataluña no pretende ser más que nadie, pero tampoco menos".

En cuanto al programa identitario, Illa ha prometido "cuidar de nuestra personalidad colectiva, una sociedad plural y diversa que encuentra en el catalán la manera más plástica de su forma de ser". Además, ha mostrado su intención de aplicar el programa de ERC para frenar el supuesto retroceso del uso social del catalán que indica un informe elaborado ex profeso por el consejero de Política Lingüística.

Todos los planes lingüísticos elaborados por la Generalidad, tanto en los periodos nacionalistas como en los tripartitos de principios de siglo han consistido en multar el uso del español, fomentar su erradicación y menospreciar la cultura nacional, maniobras aplicadas con especial crudeza en ámbitos públicos como la educación o el acceso a la función pública. Sin embargo, Illa sostiene que "defender el catalán no es atacar otra lengua".

El portavoz de la formación de Puigdemont, Albert Batet, ha insistido con la matraca de que Illa es "españolista" y su gobierno también y ha censurado que pretenda colar una nueva versión del "café para todos" con el acuerdo de financiación. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha insistido en que su formación no entrará de momento en el ejecutivo y que "se mantendrá vigilante".

El sanchismo en Cataluña

El interviniente más duro en la sesión parlamentaria ha sido el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que ha acusado a Illa de "traer el sanchismo a Cataluña mientras Sánchez lleva el procés al resto de España". También ha señalado que la nueva financiación será una "estafa" y que habrá más impuestos. Además, ha denunciado que el PSC ha asumido el programa de gobierno de ERC, tal como consta en el punto cuarto del acuerdo de investidura, titulado "Continuidad de las políticas en Cataluña de ERC". El presidente del grupo de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en esa línea y ha señalado que el gobierno de Illa es "separatista y continuista".