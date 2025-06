Estas son las 10 evidencias en manos de la UCO que tumban la versión de Sánchez de que no se enteraba de nada de Cerdán

Pedro Sánchez apareció el pasado jueves ante la opinión pública para asegurar que no se había enterado de nada de lo que hacía Santos Cerdán en materia de presunta corrupción, financiación ilegal o amaño de obras públicas. Pues bien, la UCO cuenta ya con diez evidencias que desmotan una de las coartadas más simples e inauditas de la política española.

La UCO y sus evidencias

En primer lugar, el último informe de la UCO acredita que las primarias amañadas del PSOE lo fueron para Pedro Sánchez y en 2014. ¿Sánchez recibió el beneficio de ese amaño y no sabía la realidad? ¿Su equipo de primarias no comentó nada de sus maniobras? ¿El propio Sánchez no lo exigió? Cualquiera de las preguntas apunta a lo obvio y lógico.

Dos: el arranque de la trama a efectos de los integrantes del grupo del Peugeot donde iba Pedro Sánchez -en alusión al coche con el que dieron comienzo a la batalla por las primarias de 2017- data de 2015. En esa fecha aparece ya el rastro documentado de una concesión -Mina Muga- que dependía del Gobierno navarro del partido ya en manos de Pedro Sánchez durante su primer periodo de mandato del PSOE. ¿De nuevo Sánchez no se enteró de nada de esa operación, pese a estar bajo control de su hombre de confianza en el partido y las primarias?

Tres: la trama de Cerdán y Ábalos cerró contratos de venta de mascarillas -gracias al monopolio creado por Pedro Sánchez con su estado de alarma- con diez entidades socialistas: tres ministerios (interior, transportes, sanidad), cinco CCAA socialistas (La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares), Puertos del Estado y Adif. Resulta impensable que Sánchez no se enterara de nada.

Cuatro: la UCO plasma en su informe la sospecha de que Ábalos fue apartado del cargo en el PSOE por cobrar comisiones "a espaldas" del partido, lo que implica que se cobraba también para el partido -financiación ilegal-. ¿Es posible cualquiera de las opciones sin conocimiento de Sánchez? La respuesta evidente es que no.

Cinco: Koldo García Izaguirre buscó en diciembre de 2023 -tres meses antes de ser detenido e imputado- un pacto con Sánchez por medio de Óscar López y Antonio Hernando, tal y como certifica la UCO en su informe. Sánchez respondió que lo quería "muerto", según palabras de Koldo. Pero Sánchez afirma que no se enteraba de lo que pasaba.

Seis: Ábalos se llevaba la mitad de todos los negocios del petróleo venezolano cerrados con permiso de la narcodictadora Delcy Rodríguez a la que le permitió entrar en España Sánchez, como acredita un informe previo de la UCO. Es impensable que Sánchez desconociera algo que tuvo que contar con el permiso -al menos tácito- y seguimiento de todo tipo de organismo de la Administración.

Siete: el hecho más obvio. Ábalos Y Cerdán han sido los números dos de Pedro Sánchez… Y Sánchez afirma que no se enteraba de sus movimientos y disputas en asuntos como la financiación del PSOE.

Ocho: Ábalos y Koldo se repartían millones por el pacto con Venezuela -siguiendo con el negocio del petróleo-, que incluía el posicionamiento oficial de Sánchez en asuntos como el respaldo o no a Juan Gaidó o la postura de España en el Parlamento Europeo con respecto a la narcodictadura. Y Sánchez sostiene que no se enteraba de nada.

Nueve: Ábalos vigiló de primera mano -y hasta en chats y reuniones con el propio Sánchez- el rescate de Air Europa que decidió finalmente Sánchez y contó con la presencia continua de Begoña Gómez.

Y diez: Sánchez es el centro de una red que concentra una de las mayores acumulaciones de imputaciones y procesamientos de la historia de la política española: marido de Begoña Gómez (imputada por cuatro delitos), hermano de David Sánchez (procesado), respaldo total del fiscal general (procesado), jefe directo del delegado del Gobierno en madrid (imputado), exjefe del asesor de su hermano (procesado), exjefe de la asesora de su mujer (imputada). Pero, según asegura él, nunca se enteraba de nada.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.