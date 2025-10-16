"Son las cinco y aún no me la han comido": la pintada en casa de Ábalos

El exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que este miércoles volvió a declarar ante el Supremo, ha denunciado en las redes sociales la "vandalización" de su domicilio con unas pintadas que aluden al contenido sexual de muchos de los mensajes intercambiados en el marco de la investigación de la trama Koldo utilizando la frase que lanzó Sánchez en su comparecencia tras otro informe de la UCO, el relativo a Santos Cerdán.

"Corrupto, putero. Son las cinco y aún no me la han comido", reza la pintada, que el socialista y aún diputado en el Congreso ve como una muestra de las "consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación".

El ex ministro atribuye las pintadas a "las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de ‘la verdadera democracia’. Esto debería preocupar a todos y a todas, porque más allá de mi caso, tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas".

Las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación traducidas nuevamente en la vandalización de mi domicilio posiblemente realizada por las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de "la verdadera democracia". Esto… pic.twitter.com/mQSxZg9JLX — José Luis Ábalos (@abalosmeco) October 16, 2025

"Empieza a ser imperativo pensar detenidamente qué está pasando y que las autoridades e instituciones concernidas cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano. Hoy soy yo, mañana serás tú. Para Göbbels, ‘una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad’. Un siglo después, su manual sigue siendo eficaz y se aplican las mismas fórmulas: personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo. Frente a la comunicación veraz, la propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos", dice el investigado.

Tras la declaración de Ábalos este miércoles, en la que se vivieron momentos tensos, el magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, descartó la petición de las acusaciones de mandar a Ábalos a prisión provisional tras el último informe de la UCO sobre los ingresos "irregulares" del ex ministro al apreciar que el riesgo de fuga no es "lo suficientemente intenso". También manifestó su "estupor" por que Ábalos continuara siendo diputado cuando existen "tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública".

Este jueves, por otro lado, ha trascendido quién será el abogado de Ábalos tras la renuncia al que tenía apenas dos días antes de su declaración. Se trata de el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, clave en casos como el Faisán y el 11-M y que hace un año pasó a formar parte del despacho Chabaneix Abogados.