Ester Muñoz desenmascara al "farsante" e "indecente" Sánchez

En un pleno marcado por el aniversario de la tragedia de la dana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la tragedia para no contestar al líder de los populares en su rifirrafe de la sesión de control. La siguiente en interpelar al Gobierno, la portavoz popular Ester Muñoz, aprovechó su pregunta a María Jesús Montero para cargar contra el presidente y sus excusas. "Ha sido tan indecente que ha utilizado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Demuestra cómo para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos: lo importante es usarlo", dijo en un pleno en el que la tragedia se introdujo en cada intervención del Gobierno, también para evitar respuestas.

"Sánchez es un farsante", sentenció Muñoz, "un peligro". "Metió a una organización criminal en el gobierno", en alusión a la trama corrupta y sus múltiples ramificaciones, y "sólo sabe sembrar odio para mantenerse" en el poder. "Es más peligroso que nunca, su estrategia es sembrar el enfrentamiento entre los españoles, ¿qué España van a dejar?".

Montero, como Sánchez, utilizó la dana en su respuesta y sacó pecho de su modo de hacer política, que, dijo, da "una esperanza" a los afectados en "rehacer su vida". "Parece que están instalados en el ruido, en hacer inútil la política. Nosotros vamos a seguir trabajando por la utilidad de la política", contestó.

Muñoz le replicó que "todo en ustedes es una farsa" y puso como ejemplo los gritos en esos instantes de la bancada socialista que Francina Armengol no tuvo más remedio que pedir acallar. "¿Saben lo que es una inutilidad? Ha pasado un año y el Gobierno no ha hecho una sola obra para que no vuelva a pasar. La inutilidad son ustedes", dijo lamentando que el año pasado también usaron la dana para evitar una sesión de control mientras mantenían el pleno para el "asalto" a RTVE.