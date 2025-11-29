Rechazo frontal de Junts a la propuesta de Feijóo para echar a Sánchez: "Que no pida ayuda, que pida perdón"

La petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los empresarios catalanes de la patronal "Foment" para que convenzan a Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez ya tiene respuesta. Junts pasa de Feijóo. A las demandas de Feijóo ha contestado el secretario general del partido del prófugo Puigdemont, Jordi Turull, quien lo primero que ha hecho es reprochar al líder del PP el supuesto boicot a la oficialidad del catalán en Europa y la fuga de empresas tras el golpe de Estado separatista.

Dada la agresividad de la respuesta, mucho deberían cambiar las cosas para que Junts se abriera a negociar con los populares una moción con convocatoria inmediata de elecciones generales. En el "consell nacional" del partido, Turull ha señalado que en vez de pedir ayuda a los empresarios lo que debe hacer es pedir perdón.

Tres son las cosas que Turull ha señalado por las que Feijóo le debería pedir perdón al prófugo Puigdemont y a los catalanes en general. Que el PP no se haya sumado a la petición de la oficialidad del catalán en Europa, haber votado a favor del socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona para evitar que lo fuera Xavier Trias y por la fuga de empresas tras el golpe de Estado. En este último capítulo, Turull también le exige que pida perdón por no pedir el regreso de las empresas.

Pero esa es una mínima parte de los agravios. Junts reprocha al PP la intervención policial del 1-O, las condenas a los golpistas, la negativa a aceptar un referéndum de autodeterminación o que aunque sea muy tímidamente apoye las peticiones de igualdad lingüística y no discriminación del español en la enseñanza y en todas las actividades públicas.

El miedo a Aliança Catalana

Turull, que es la voz de Puigdemont en Barcelona, pero no en Madrid, ha descartado de entrada la moción porque cualquier vínculo con el PP va en contra de la estrategia que se ha trazado el partido nacionalista para hacer frente a su imparable declive ante el fulgurante crecimiento de Aliança Catalana y su líder, la joven alcaldesa de Ripoll Sílvia Orriols, última sensación de la política en la región por su discurso contra la inmigración y su fidelidad a los postulados hispanófobos y separatistas.

Orriols no sólo habla de inseguridad e inmigración, sino que lo hace únicamente en catalán porque se niega a hablar español, de modo que atrae un amplio abanico de votos entre nacionalistas y no nacionalistas.

El efecto demoscópico de su irrupción es de tal calibre que Junts y Aliança ya empatarían a escaños si se celebraran ahora unas elecciones autonómicas, según el último barómetro del CIS catalán. Junts caería de los 35 diputados actuales a 19-20. Y Orriols pasaría de dos escaños a 19-20.

Frente a esta situación, Puigdemont recomienda "moderación" y adopta un papel pretendidamente institucional con la retórica de la Cataluña de acogida y un solo pueblo, pero en la práctica exige las competencias en inmigración para exhibir mano dura y frenar el crecimiento de Aliança Catalana, que amenaza la misma supervivencia de Junts.

Al respecto, Turull ha dicho que "Cataluña no puede caer en la deriva de un partido que transforma el malestar en odio". También ha cargado contra la formación de Orriols al afirmar que "el catalanismo no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

El dirigente de Junts también se ha referido al retorno de Puigdemont al teorizar que el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la amnistía abre la puerta a un regreso a principios del próximo año. Pero eso será siempre que la sentencia del TJUE no enmiende la plana al Abogado General, cuyo dictamen carecía del más mínimo rigor jurídico.