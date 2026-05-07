Las claves del enfado canario: "La gente no entiende cómo Canarias es otra vez el patito feo"

Gonzalo Castañeda, director de Libertad Digital Canarias, ha pasado por los micrófonos de Es la mañana de Federico de esRadio para hablar con Rosana Laviada sobre la situación por la que pasa Canarias en relación al tema hantavirus. Castañeda ha centrado su intervención en la falta de coordinación institucional y en la incertidumbre que, según ha asegurado, atraviesa el Gobierno de Canarias ante la llegada del crucero. "Lo que no entiende la gente es la falta de información, la deslealtad institucional, el oscurantismo, el secretismo con todo lo que está pasando", ha afirmado.
Castañeda ha ido más allá y ha señalado que "las personas no entienden cómo Canarias es otra vez quien tiene que ser el patito feo". El periodista ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue sin conocer con exactitud los protocolos sanitarios que deberían aplicarse en caso de detectarse pasajeros infectados: "El Servicio Canario de Salud, que es quien va a gestionar, no sabe qué tiene que hacer o cómo actuar y cómo proceder", ha sostenido tras relatar una conversación mantenida con el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.
Castañeda ha insistido además en la falta de recursos sanitarios disponibles para afrontar una eventual emergencia: "Solo hay una cama en el hospital de La Candelaria" preparada para aislamiento y tratamiento de alto nivel, ha recordado, antes de plantear la principal incógnita: "Si vienen dos personas con síntomas, si viene más de una con síntomas, ¿cómo se procede?".
El director de Libertad Digital Canarias ha expuesto que el portavoz del Gobierno de Canarias le ha trasladado que no se sabe cómo se debe proceder y Carolina Darias no dice nada tampoco. "Hay muchas preguntas que no tienen respuesta", expone Castañeda y añade que el avión podía haber aterrizado "con mucha más rapidez en Málaga", pero debido a las elecciones andaluzas se evita.
Recuerdo del coronavirus y acusaciones de mentira
Durante la entrevista, Gonzalo Castañeda ha vinculado la situación actual con episodios vividos durante la pandemia de coronavirus. "Hemos visto en muchas ocasiones mentir al ministro", ha afirmado, recordando una información difundida años atrás sobre turistas alemanes infectados de coronavirus que abandonaron Canarias sin control sanitario.
"El presidente del Gobierno de Canarias nos dice que efectivamente hace 24 horas habló en dos ocasiones con el ministro Torres, pero que en ningún caso ayer lo hizo ni tampoco para hablar específicamente de las condiciones del crucero", ha añadido.
También criticó la gestión informativa del Ejecutivo central y la comunicación con Fernando Clavijo. "Las veces que la ministra le ha colgado el teléfono literal a Fernando Clavijo", ha relatado, denunciando además retrasos en las respuestas y ausencia de información concreta sobre el estado sanitario de los pasajeros.
Las decisiones políticas y el impacto turístico
Castañeda cuestionó igualmente algunas de las decisiones logísticas adoptadas alrededor del operativo. "Lo más fácil es que el avión haya aterrizado en Gran Canaria y no en Málaga", ha señalado, vinculando esa decisión con la cercanía de las elecciones andaluzas y con la intención de "evitar conflictos políticos".
El periodista también apuntó directamente a las consecuencias que la situación podría tener sobre el turismo en Tenerife: "Hay mucha preocupación", ha explicado en referencia a la patronal hotelera. Según ha indicado, desde Semana Santa ya existían alertas sobre una "microcrisis de ocupación de camas".
"El titular no es nada halagüeño ni nada incentivador a la contratación de camas turísticas", ha lamentado al imaginar la repercusión internacional de la llegada del barco al sur de Tenerife.
La llegada del barco y el caos informativo
Uno de los momentos más críticos de su intervención ha llegado al relatar cómo conocieron las autoridades canarias la llegada definitiva del crucero. "Nos enteramos de que el barco llega a Tenerife porque un consignatario privado llama de forma oficiosa al presidente de la Autoridad Portuaria", ha denunciado.
Según ha explicado, el presidente de la Autoridad Portuaria informó directamente a Fernando Clavijo tras recibir esa comunicación privada. "Se entera el presidente Clavijo porque el presidente de la Autoridad Portuaria llama por teléfono al presidente del Gobierno de Canarias para decirle que tengo confirmación de que el barco viene para acá", ha relatado.
Para Gonzalo Castañeda, el episodio refleja de manera irónica "con qué seriedad, con qué rigor, con qué tipo de protocolo" se está gestionando la situación.