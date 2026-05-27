El vía crucis judicial al que se asoma Sánchez en su junio más negro

El Ejecutivo de Pedro Sánchez llega al final del curso político en un contexto de fuerte presión judicial y desgaste político, con varios procedimientos abiertos que afectan tanto a su entorno más cercano como a figuras relevantes del PSOE. El mes de junio se ha convertido en un periodo especialmente complejo, con múltiples frentes judiciales simultáneos que han reactivado el debate sobre la estabilidad del Gobierno.

La acumulación de causas y la proximidad del descanso estival han convertido este tramo del calendario en un horizonte clave para intentar rebajar la tensión interna y política. El vía crucis judicial empieza este 27 de mayo y se prolongará hasta el 18 de junio tras aplazarse la declaración del expresidente.

Zapatero, Begoña Gómez y el hermano del presidente

Uno de los focos principales de tensión es la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de corrupción en una causa instruida por el juez José Luis Calama. El caso ha obligado al Ejecutivo a mantener un perfil bajo y a limitar sus valoraciones públicas, apelando al respeto a la presunción de inocencia mientras el procedimiento continúa abierto.

En paralelo, el entorno familiar del presidente también se encuentra bajo escrutinio judicial. El próximo 9 de junio está prevista la comparecencia de Begoña Gómez en una audiencia preliminar en el marco de una investigación por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. El juez deberá decidir si se abre juicio oral tras escuchar a las partes.

A ello se suma el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz contra el hermano del presidente, David Sánchez, junto al exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, en un proceso que analiza presuntas irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto público. La causa comienza este mismo miércoles 27 de mayo y se prevé que se alargue al menos durante toda la semana siguiente, por lo que podría quedar visto para sentencia el 8 o 9 de junio.

El caso Ábalos y la investigación sobre Santos Cerdán

El foco también se sitúa en la evolución de varias causas que afectan a antiguos responsables del partido. Entre ellas destaca la situación del exministro José Luis Ábalos, a la espera de sentencia tras su juicio en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Asimismo, continúa pendiente el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuya situación judicial sigue bajo análisis tras su paso por prisión provisional. La Guardia Civil aún no ha entregado la radiografía económica completa solicitada por el juez para esclarecer posibles movimientos patrimoniales vinculados a la investigación.

En paralelo, la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza secreta sobre las cuentas del PSOE, centrada en el análisis de pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. El juez instructor ha prorrogado el secreto de sumario, mientras se estudia la documentación aportada por el partido.

Pese a este escenario, desde el Gobierno se mantiene el mensaje de continuidad y estabilidad. Moncloa insiste en que la hoja de ruta no cambia y que el objetivo político sigue siendo superar el horizonte de 2027.