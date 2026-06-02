Luis María Pardo advierte de que "hay indicios suficientes para imputar a Sánchez"

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, ha estado en La Noche de Cuesta para advertir de una más que posible imputación a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, si el juez Santiago Pedraz termina imputando a Juanfran Serrano, diputado socialista aforado y mano derecha de Santos Cerdán. Esto se debe a que al haber aforamiento el caso pasaría directamente de la Audiencia Nacional a manos del Tribunal Supremo.

"Si hay un testigo que ha declarado que lo hizo porque lo hacía en nombre de Pedro Sánchez, tenemos indicios suficientes para imputar al presidente del Gobierno. Punto número uno. En segundo lugar, solamente sabemos los pagos realizados por una federación del Partido Socialista de Cantabria. Entonces deberíamos saber si las otras 16 federaciones restantes aportaron algún dinero a Leire Díez.

"En tercer lugar, quiero destacar que la denuncia contra la cloaca vuelve a partir de informaciones de periodistas de investigación, como los de Libertad Digital, que denuncian los hechos, las acusaciones populares llegan a los juzgados y a las audiencias provinciales que deciden instruir las causas porque hay indicios suficientes de criminalidad. Esta es la síntesis de lo que está pasando ahora mismo".

La clave está en la posible imputación de Juanfran Serrano

En estos momentos, se ha librado de la imputación Juanfran Serrano, diputado aforado y mano derecha de Santos Cerdán y persona a la que Pedro Sánchez ha decidido respaldar personalmente. Y es que el juez Pedraz lo ha dejado al borde de la imputación y según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado señala que "de momento no lo imputo porque aparece en actos puntuales. Dependiendo de las posteriores investigaciones decidiré si lo imputo".

Al ser diputado, si Juanfran Serrano acaba imputado, el caso pasaría al Tribunal Supremo. Ante esta hipótesis, Pardo cree que puede ocurrir: "Yo creo que si encuentra unos indicios sólidos y racionales que dicta la jurisprudencia en el caso de los aforados, yo creo que no hay ninguna duda de que el magistrado elevará la exposición razonada".

"Me imagino que ahora, como todavía una parte va a quedar secreta o parcialmente secreta, seguramente son esos informes o análisis de la documentación obtenida. Y una vez que se tenga toda esa documentación por parte de la UCO y se emita el informe correspondiente, veremos si esos indicios que ahora son indiciarios se convierten en sólidos.

"Y de ahí la causa se elevaría al Supremo. Lo cual haría mucho más fácil luego imputar al presidente del Gobierno porque, a la vista de que Leire Díez y los testigos van diciendo, con la consistencia suficiente, que esto se hacía por orden del presidente o a favor del presidente, creo que los indicios, si eso llega a ocurrir, facilitarán una instrucción bastante rápida en el Supremo".