Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar las maniobras delictivas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estamos ante un verdadero golpe al Estado y es un golpe que está siendo dirigido para construir un relato y atacar al Poder Judicial, a la Sala Segunda y a jueces y magistrados que desempeñan su función en España bajo el imperio de la ley.

"Esto es sumamente grave, puesto que ese relato se está construyendo para que cuando empiecen a llegar las sentencias contra el hermano del presidente del Gobierno —del que, por cierto, poca gente está hablando cuando está siendo ahora mismo procesado en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde estamos nosotros como acusación popular—, o las de Begoña Gómez, o por los casos que vendrán de Santos Cerdán, y quién sabe si el próximo será el presidente del Gobierno, ese relato se construya precisamente para intentar salvar al presidente y seguramente de un posible suplicatorio que tenga que ser concedido por parte del Congreso el día que llegue la imputación al presidente", ha explicado. "Ese es el relato que se está construyendo", ha denunciado Luis María Pardo.

"Y nosotros nos tenemos que negar, nos tenemos que oponer y no podemos ser cómplices con nuestro silencio en absoluto. Ni yo lo voy a hacer, vosotros tampoco, ante lo que está sucediendo. Pero creo que el camino que se ha marcado por parte del Gobierno es ese. Es decir, Pedro Sánchez sabe que es el siguiente, pero ya no hay nadie más por medio", ha explicado el abogado.

"Yo les reclamo a los poderes del Estado que ejerzan como poderes del Estado. El Consejo General del Poder Judicial no puede esperar ni un segundo más ante todo lo que está sucediendo, puesto que los siguientes son ellos. Es decir, Sánchez quiere acabar con el poder judicial independiente porque sabe que es la pieza que le falta, al igual que el periodismo de investigación, los tribunales, los medios de comunicación libres o las acusaciones populares. Hemos visto el desarrollo en estos últimos dos años. Y aparte, con una cloaca creada para dañar directamente y señalar a la magistrada Beatriz Biedma de Badajoz, al juez Peinado, al que sea. Entonces es el momento en el que los poderes del Estado tienen que dar un paso al frente, porque si no se acaba el Estado", ha instado.

"Y llama la atención que seamos muy poquitos los que estemos aquí luchando contra todo lo que está pasando e invirtiendo una cantidad de esfuerzos materiales, personales y profesionales para intentar luchar contra esto y que ha llegado el momento en el que todos seamos conscientes de que lo que está en juego no es la destrucción del Partido Socialista. Lo que está en juego es la destrucción de España. Es que se cargan España", ha denunciado Luis María Pardo en esRadio.