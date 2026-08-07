España responde a Meloni restableciendo los controles con Italia

El Gobierno ha acordado restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a "la persistente presión migratoria irregular" que afecta al país transalpino.

Según fuentes gubernamentales, los controles estarán operativos desde las 00:00 horas del 8 de agosto hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque el plazo podrá modificarse si cambian las circunstancias que han motivado la decisión.

Las comprobaciones se realizarán de manera aleatoria y afectarán a los viajeros procedentes de Italia que lleguen a España a través de puertos y aeropuertos.

Los ciudadanos deberán acreditar su identidad, nacionalidad y documentación mediante el pasaporte. En el caso de los nacionales de terceros países, también se comprobará el correspondiente visado o permiso de residencia, según las fuentes gubernamentales.

La medida supone el restablecimiento temporal de controles en las fronteras interiores dentro del espacio Schengen, una decisión vinculada a la situación migratoria que atraviesa Italia.

España reclama a Italia levantar la suspensión

La decisión del Gobierno español llega después de que España reclamara a Italia que levantara la suspensión del espacio Schengen aplicada tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana.

El Ejecutivo había dado a las autoridades italianas un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, para revertir esa decisión. En caso contrario, España había advertido de que se vería obligada a adoptar "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Italia, sin embargo, ha rechazado modificar por ahora su posición. El Gobierno italiano ha señalado que "no acepta ultimátums ni imposiciones" y ha comunicado que mantendrá la suspensión respecto a España hasta el 15 de agosto. Esa fecha está marcada en el calendario por una posible nueva entrada irregular en Ceuta promovida a través de las redes sociales.