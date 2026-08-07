"Cuando sea oportuno": la "comprometida" visita del Rey a Ceuta, en el tejado de Sánchez

El gesto de "respaldo institucional y moral" que supuso para el Gobierno de Ceuta la invitación de Felipe VI a Juan Jesús Vivas al Palacio de Marivent, en Palma, sirvió para que el monarca trasladara personalmente al presidente ceutí su "cariño" y "apoyo" tras la entrada de 80.000 personas en una violación de la soberanía española de una gravedad inédita hasta ahora.

Un gesto que llegó después de que el sábado Zarzuela trasladara a los medios la "preocupación" e "indignación" del Rey por lo que estaba pasando y que sirvió para hacer patente la postura del monarca, que añon no ha visitado ni Ceuta ni Melilla pero que quiso expresar, a través de Vivas, su deseo y "compromiso" de hacerlo pronto.

El presidente ceutí desveló ante los periodistas que "el Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el Rey cumple con sus compromisos", sin concretar fecha, como tampoco lo hizo Zarzuela. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que ha optado en los últimos días por evitar toda crítica a Marruecos e incluso elogiar al régimen por su colaboración. El monarca necesita la aprobación del Ejecutivo para sus desplazamientos oficiales y, de momento, Moncloa no ha mencionado esa posibilidad. "El Gobierno no opina ni sobre los compromisos del Rey ni sobre sus viajes", se limitaron a explicar ayer a El Mundo sobre una visita que con toda seguridad suscitaría malestar en el régimen marroquí. El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, se ha limitado a decir que el Rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y que lo hará "en coordinación con el Gobierno".

La posibilidad de un viaje del monarca o una declaración se planteó desde el primer momento ante una crisis de extraordinaria gravedad. Incluso medios como OK Diario afirmaron que el Rey, que ha estado presente en crisis como la DANA o más recientemente los terribles incendios de Madrid y Ávila, quiso viajar pero Moncloa no se lo permitió.

El énfasis en el compromiso anunciado por Vivas llega tras años de las ciudades autónomas esperando la visita de los Reyes. Son, hasta ahora, los únicos territorios que no han recibido una visita oficial de los monarcas.

La princesa Leonor sí estuvo en Ceuta en junio del año pasado, pero como parte de la tripulación de la fragata Blas de Lezo, que estuvo atracada en la ciudad un fin de semana tras haber participado en el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-2. Leonor asistió a un encuentro con representantes de la sociedad ceutí, entre ellos Vivas.

Mientras, el rey Juan Carlos solo visitó en una ocasión tanto Ceuta como Melilla, y lo hizo junto a la reina Sofía en noviembre de 2007, treinta y dos años después de su acceso al trono. El rey Mohamed VI reaccionó con un iracundo comunicado tachando de "lamentable" la visita y apuntando que atacaba "los sentimientos patrióticos sólidamente arraigados entre todos los componentes y sensibilidades del pueblo marroquí".