Vox ha anunciado que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado ante "los gravísimos hechos relacionados con la reciente invasión de Ceuta".

El partido considera que "existen indicios que justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado".

El artículo 102, recuerdan, "atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones". Según señala Abascal en las redes sociales, "hay indicios y evidencias más que suficientes. Entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta".

La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2026

"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", dice el líder de Vox, en alusión a un procedimiento que exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. Para iniciar el proceso son precisos 88 diputados. "Obviamente si Vox dispusiese de ese número ya estaría planteado ante la Mesa del Congreso", apunta el partido.

Vox "pone a sus diputados a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional, haciendo un llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento previsto por la Constitución y sea el Tribunal Supremo quien determine, tras la correspondiente investigación, si existen responsabilidades penales".

Ponemos a nuestros diputados a disposición del resto de grupos parlamentarios para alcanzar los 88 necesarios para promover la activación del artículo 102 de la Constitución. Pedro Sánchez y su Gobierno deben responder ante la Justicia por TRAICIÓN.#SánchezTraidor pic.twitter.com/yhbWGnrvf0 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 8, 2026

La formación considera que existen hechos que deben ser esclarecidos por la jurisdicción penal y recuerda que el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y los delitos contra la paz, la independencia y la seguridad del Estado.

Desclasificar los contactos con Marruecos

Asimismo, reclama la inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta, así como toda la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional, tanto de naturaleza civil como militar.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado. Precisamente por la excepcional gravedad de los acontecimientos", Vox explica que "corresponde utilizar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento constitucional para depurar, en su caso, las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse de los mismos".

A juicio de Vox, lo ocurrido en Ceuta "no constituye un fenómeno migratorio convencional, sino un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional".