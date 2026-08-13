Imbroda avisa a Sánchez: ignorar la invasión de Ceuta sería "alta traición"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pide cambiar el protocolo fronterizo y corregir los "efectos nocivos" de la Ley de Extranjería. El presidente melillense considera la colocación de una nueva barrera en el dique sur de la ciudad autónoma un refuerzo que puede contribuir al endurecimiento de la frontera con Marruecos. Sin embargo, ha reclamado un cambio legal para que los protocolos de actuación en el perímetro fronterizo queden perfectamente definidos en situaciones de presión migratoria como la del 30 de julio en Ceuta.

En una entrevista en Antena 3, Juan José Imbroda ha insistido en la necesidad de reformar la ley con el objetivo de corregir los "efectos nocivos", a su juicio, propiciados a partir de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las "devoluciones en caliente" y ha cuestionado el protocolo de actuación vigente de la Guardia Civil.

"Protocolo de actuación no había ninguno, en esas ocho horas en las que empezaron a entrar miles de personas se vieron imágenes de agentes sin poder hacer nada", ha rememorado el presidente de la ciudad autónoma. Asimismo, ha opinado que las barreras marítimas y boyas neumáticas desplegadas ya en el dique sur pueden contribuir a mejorar el control en el espacio fronterizo de Melilla, pero ha sostenido que es una medida surgida para "paliar" el efecto producido del fallo del Tribunal Supremo.

El presidente melillense ha recalcado que la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta debe suponer un "punto de inflexión" en la política de fronteras y la gestión migratoria porque fue una "hecatombe" que no puede volver a ocurrir.

Además, ha recordado que el PP impulsó una Proposición de Ley orientada a cambiar la política de rechazos y ha lamentado que el Ejecutivo español no haya atendido al proyecto de su partido. En este sentido, también ha considerado que no se tuviese constancia desde el Gobierno de que pudiese suceder una "avalancha" de inmigrantes; de haberlo sabido y no haber actuado previamente, ha dicho, supondría "alta traición".

Aunque Juan José Imbroda ha manifestado que Marruecos ha fracasado con su población joven, achaca al Ejecutivo español que no es la primera vez que ocurre un "asalto" a la frontera de Ceuta y "les han pillado en mantillas" de nuevo, lo cual, ha afirmado, supone "incompetencia e inutilidad".