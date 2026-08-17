Las llegadas de inmigrantes irregulares a Ceuta aumentan un 191% hasta agosto, sin contar la entrada masiva de julio

Las llegadas ilegales de inmigrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 191,1% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior. El dato no incluye las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio, que el departamento considera que requieren un análisis específico.

Entre el 1 de enero y el 15 de agosto, el informe contabiliza 5.013 llegadas ilegales por vía terrestre a Ceuta, frente a las 1.722 registradas durante el mismo periodo de 2025. Son 3.291 personas más en términos absolutos.

Melilla también registra un aumento

La evolución también es ascendente en Melilla. Hasta el 15 de agosto, 548 inmigrantes han entrado de forma ilegal por vía terrestre, frente a los 166 del mismo periodo del año anterior. El incremento es del 230,1%, con 382 llegadas más.

Por vía marítima, la ciudad autónoma ha registrado 18 llegadas ilegales, tres más que en los mismos meses de 2025.

Los datos forman parte del balance quincenal sobre inmigración ilegal elaborado por el Ministerio del Interior y recogen las entradas contabilizadas hasta el 15 de agosto.

Canarias reduce las llegadas por mar

El comportamiento es diferente en Canarias, donde las llegadas ilegales por vía marítima han descendido un 59,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Hasta el 15 de agosto han llegado al archipiélago 4.808 inmigrantes a bordo de 64 embarcaciones. En 2025, durante el mismo periodo, fueron 11.883 personas en 196 embarcaciones, lo que supone 7.075 llegadas menos este año.

El descenso de las llegadas a Canarias contrasta con el incremento registrado en otras rutas marítimas.

Suben las llegadas a la Península y Baleares

Las llegadas ilegales por mar a Baleares han aumentado un 2,5%, al pasar de 4.323 inmigrantes en 2025 a 4.433 hasta el 15 de agosto de este año.

En la Península, el incremento es mayor. Las entradas por vía marítima han pasado de 3.928 a 5.152, un 31,1% más. Si se suman las llegadas marítimas a la Península y Baleares, el balance alcanza las 9.585 personas, un 16,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Estas llegadas se produjeron a bordo de 531 embarcaciones, frente a las 536 contabilizadas un año antes, un 0,9% menos.

El total de entradas baja un 9,4%

Pese al incremento registrado en Ceuta, Melilla y las rutas marítimas hacia la Península y Baleares, el balance global de entradas ilegales en España presenta un descenso.

Hasta el 15 de agosto, Interior contabiliza 19.972 inmigrantes llegados de forma ilegal por vía terrestre y marítima, un 9,4% menos que los 22.040 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Por vía marítima han llegado 14.411 personas, un 28,5% menos que el año pasado, cuando se contabilizaron 20.152. Estas entradas se produjeron en 599 embarcaciones, 138 menos que durante el mismo periodo de 2025.

El Ministerio del Interior advierte de que las cifras correspondientes a los días 30 y 31 de julio en Ceuta no están incorporadas al dato de llegadas terrestres. Durante esas dos jornadas se produjo una entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos y el departamento señala que ambas fechas requieren un análisis específico.