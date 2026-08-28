Las mejores imágenes del eclipse lunar parcial
La Tierra se ha interpuesto, de forma alineada, entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, un eclipse parcial que se ha podido ver en Europa y América. La fase parcial del eclipse, en España, ha comenzado a las 4:34, con el máximo a las 6:12, y su fin a las 7:52 hora peninsular.
1 / 7
Córdoba
Así se ha disfrutado en Córdoba del eclipse lunar parcial.
2 / 7
La Coruña
En La Coruña, a pesar de las nubes, se ha podido ver el eclipse lunar parcial.
3 / 7
Vitoria
Así se apreciaba en Vitoria el avance del eclipse.
4 / 7
Brasilia
Eclipse lunar visto en Brasilia, Brasil.
5 / 7
Senegal
Desde Senegal, la luna quedaba así con el avance del eclipse.
6 / 7
São Paulo
Eclipse lunar visto en São Paulo.
7 / 7
Ciudad de Guatemala
Fotografía que muestra la luna llena durante el eclipse lunar parcial este jueves, en Ciudad de Guatemala.