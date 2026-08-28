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España

Las mejores imágenes del eclipse lunar parcial

La Tierra se ha interpuesto, de forma alineada, entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, un eclipse parcial que se ha podido ver en Europa y América. La fase parcial del eclipse, en España, ha comenzado a las 4:34, con el máximo a las 6:12, y su fin a las 7:52 hora peninsular.

Libertad Digital
Córdoba
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Córdoba

Así se ha disfrutado en Córdoba del eclipse lunar parcial.

La Coruña
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La Coruña

En La Coruña, a pesar de las nubes, se ha podido ver el eclipse lunar parcial.

Vitoria
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Vitoria

Así se apreciaba en Vitoria el avance del eclipse.

Brasilia
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Brasilia

Eclipse lunar visto en Brasilia, Brasil.

Senegal
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Senegal

Desde Senegal, la luna quedaba así con el avance del eclipse.

São Paulo
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São Paulo

Eclipse lunar visto en São Paulo.

Ciudad de Guatemala
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Ciudad de Guatemala

Fotografía que muestra la luna llena durante el eclipse lunar parcial este jueves, en Ciudad de Guatemala.

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