Pillan a un inmigrante intentando llevarse una oca del pantano de Ceuta

Un vecino de Ceuta ha sorprendido a un inmigrante cuando trataba de llevarse una oca de la zona del pantano. El individuo había atado las patas del animal y lo había introducido en una bolsa de plástico para poder transportarlo.

Los hechos quedaron grabados en vídeo gracias a un ciudadano que se encontraba en la zona. En las imágenes se observa al hombre cargando la bolsa con el ave mientras lleva, además, una carpa en la otra mano.

Un marroquí intenta llevarse una oca en una bolsa en Ceuta pic.twitter.com/LcolqgHsNL — Libertad Digital (@libertaddigital) September 3, 2026

El vecino le recrimina lo que está haciendo y, al verse descubierto, el individuo abandona el ave y sale huyendo del lugar. El animal queda en la zona después de que el hombre desista de llevárselo.

El suceso tuvo lugar en una zona boscosa próxima a los embalses de Ceuta, cerca del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El episodio se suma a los problemas de convivencia que denuncian los vecinos de Ceuta y que han llevado a muchos ceutíes a manifestarse para reclamar el retorno de los inmigrantes llegados ilegalmente a la ciudad.

El partido animalista PACMA también se ha pronunciado sobre las imágenes para condenar el "maltrato" al animal. El partido animalista ha señalado que la nacionalidad o ideología de quien lo cometa es "absolutamente irrelevante" para el animal y ha defendido que el "maltrato" debe ser "perseguido, repudiado y denunciado", independientemente de quién lo ejerza o dónde ocurra.

🚩 La imagen la grabaron este miércoles, se aprecia a unos inmigrantes con una cría de delfín que, apuntan, ya estaría muerta. No saben cuál ha sido su destino#Ceuta #FronteraSur #Inmigración pic.twitter.com/je0yzlQgAT — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 3, 2026

El Faro de Ceuta también ha difundido un vídeo en el que se puede ver a un inmigrante transportando lo que parece ser una cría de delfín muerta. Según apunta este mismo medio "no saben cuál ha sido su destino".