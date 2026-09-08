El ex CEO de Plus Ultra apunta a la dejación de funciones de la SEPI y promete "aportar mucha información"

El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha apuntado ante el juez José Luis Calama hacia una supuesta dejación de funciones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que habría "mirado para otro lado" para favorecer la concesión del rescate de la aerolínea.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

En el marco de esta causa el expresidente de la aerolínea ratificó este lunes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama que Zapatero recibió un 1% del valor del rescate millonario a cambio de sus labores de influencia para conseguir la aprobación del mismo. Por otro lado, el mismo Sola ya había apuntado antes de la declaración de este martes que era Roselli quien realmente tenía conocimiento de los detalles de las operaciones que la compañía realizaba.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la SEPI no se interesó lo suficiente en conocer los medios por los que la compañía iba a devolver la ayuda valorada en 53 millones de euros. En concreto, desconocía diversos actos de ingeniería financiera como "créditos puente" y ampliaciones de capital que inyectaban fondos a la aerolínea desde Puerto Rico que servirían, según Roselli, para devolver la ayuda en el futuro. La comisión de seguimiento de la SEPI habría "pasado por encima" estos detalles con el objetivo de favorecer la concesión del rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Para sustentar su relato, Roselli ha prometido aportar "mucha información" basada en numerosos correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp.

De igual manera, el exconsejero ha confirmado la llamada con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que este había sido contratado para, según entiende él, "presionar" a la SEPI a cambio del 1% del valor del rescate como mordida. Aun así, ha precisado que él no ha tenido ninguna conversación con el exlíder socialista. De esta manera ha explicado que por entonces él era el responsable financiero de la aerolínea y que en muchas de las decisiones él se quedaba fuera.

Roselli también ha detallado el entramado societario que tendría la empresa, que ahora se encuentra en su mayoría en propiedad de Julio Martínez Sola pero que anteriormente tenía un accionista de calado venezolano —Roselli también es venezolano—: Rodolfo Reyes. Reyes fue la persona, según Martínez Sola, que propuso la "vía del Grupo Zapatero" y vendió sus acciones a Martínez Sola por encontrarse en busca y captura por estar imputado en la presente causa. Como ha desgranado Roselli, la compañía no era netamente española, como se justificó desde el Gobierno para otorgarle el rescate, sino que estaba participada por numerosas empresas que estaban vinculadas de alguna forma con Venezuela.

Así, la relación de la aerolínea con el Régimen Bolivariano sería, según el esquema descrito por Roselli ante el juez Calama, mucho mayor de la que se ha dado a entender al estallar el caso Plus Ultra. En este marco, Roselli ha sido preguntado por el motivo que le trajo a España y este ha asegurado que se trataba de una cuestión de seguridad porque había sufrido dos intentos de secuestro. Roselli también ha hecho un recorrido por su carrera profesional y ha recordado que su trayectoria también ha estado vinculada al sector de los hidrocarburos: trabajó durante años en la compañía British Petroleum (BP). Las fuentes consultadas lo han señalado como una persona aparentemente muy competente y preparada.

"Yo pagaba ante la duda"

Según señalaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, en la declaración de Julio Martínez Sola, el expresidente de la compañía aérea reiteró que pagaron a Zapatero una mordida de 530.000 euros para que ayudase en el rescate. Martínez se desmarcó de Zapatero y precisó que desconocía las labores que este realizó para que se materializase. "Yo pagaba ante la duda", explicó.

Por otro lado, el expresidente de Plus Ultra apuntó a un posible encubrimiento de estas mordidas con los informes de geoestrategia sobre los que Zapatero declaró que tenían un alto valor económico. Martínez Sola contradijo esta versión y apuntó a su función de encubrir los pagos.