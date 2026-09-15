Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: El responsable de Ceuta, Los jueces y el Gobierno, Tezanos y el PSOE, Trump y el petróleo de Cuba, la IA.

El responsable de Ceuta en Moncloa no estaba en España

El director del Gabinete de Sánchez y jefe de Moncloa para Ceuta no estaba en España durante la invasión. Según desvela ABC, Diego Rubio estaba de vacaciones en Japón, aprendiendo el idioma, y mantuvo sus vacaciones pese a la avalancha. Permaneció allí cuatro semanas y ahora Sánchez, el One, le culpa internamente por hacerle creer que todo estaba bajo control y de no haber estado "totalmente localizable" por la diferencia horaria. El presidente no es precisamente la persona más idónea para afear la ausencia de otros, él fue el gran desaparecido durante la invasión y la crisis posterior, yéndose a La Mareta. El tercero en discordia, lo denunciaba ayer El Debate, fue el delegado del Gobierno que permaneció nueve horas en paradero desconocido tras la alerta del CNI. Rubio está en el punto de mira y según La Razón, Ferraz estaría instigando para que sea relevado por un hombre de partido. Aunque su caída no sería la única, había más nombres en la lista para blindar a Sánchez.

Mientras tanto, en Ceuta, el Gobierno sigue levantando campamentos. A los ya montados, y con la playa de El Trampolín colapsada, Moncloa va a añadir —según La Razón— otro campamento en un muelle, en la zona portuaria de Poniente, en otra zona crítica, al lado de la nave del Banco de Alimentos. Desde Ceuta denuncian ya el riesgo de robos y saqueos. Preocupa también el papel de las mafias que desde el muelle puedan llevar a los ilegales a la Península. Pero el mayor riesgo está en los depósitos con capacidad para 42.000 litros de combustible que hay junto al nuevo asentamiento. El riesgo de incendio y ahí es donde pretende colocar el Gobierno a otros mil inmigrantes.

El Gobierno trata a los jueces como terroristas

Los ataques del Gobierno a los jueces escalan hasta niveles nunca antes alcanzados. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, Óscar López y Óscar Puente han lanzado ataques furibundos contra los magistrados del TS que han suspendido cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados en base a la llamada Ley de Nietos, tachándoles de "salvapatrias" y lobos solitarios, es decir, terroristas. La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado, no sin polémica, ejecutar la orden del TS y pedir a los consulados datos de los nacionalizados en base a la polémica instrucción añadida por la hermana de Puente a la ley y que abrió la puerta al pucherazo.

Hoy denuncia El Debate que miles de personas censadas en el exterior, votarían en municipios que no existían en 1955, como Tres Cantos, El Ejido, Torremolinos o Salou. Además, Okdiario sigue recogiendo testimonios que acreditan las irregularidades en las nacionalizaciones, como la de una argentina cuyo abuelo huyó de Franco en 1930. Entretanto, Pumpido se ha arremangado las puñetas y, cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, prepara un 'golpe' en el TC para que Sánchez gane las próximas elecciones con la Ley de Nietos. Estando dispuesto incluso a que el Tribunal presente ante el Supremo un recurso de amparo que suspenda las medidas cautelares, lo que despejaría el horizonte electoral en unas pocas semanas, antes incluso de Navidad.

Solo Tezanos confía en una victoria del PSOE

El último CIS mantiene al PSOE por encima del PP a pesar de la invasión de Ceuta y la reactivación de los casos de corrupción socialistas. José Félix Tezanos es una de las pocas personas que mantiene la fe y confía en una victoria de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Las esperanzas se desvanecen incluso dentro del PSOE. Nicolás Redondo explica en The Objective que se reunió hace unos días con un grupo de 40 amigos, casi todos socialistas —entre ellos el expresidente Felipe González— y concluyeron que "el PSOE no tiene solución hoy, tampoco después de las elecciones" y que el objetivo ha de ser "defender la España democrática".

Con otro objetivo bien distinto, los separatistas catalanes también creen que el sanchismo toca a su fin y ante ese escenario, con la posible llegada de Feijóo a La Moncloa, los independentistas ya "salivan", lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, que añade un incentivo para el separatismo: el regreso de la derecha al poder coincidiría con el 10º aniversario del golpe de Estado. Consideran que es una oportunidad única para reactivarse. También se han rearmado los independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte que reivindican el derecho de autodeterminación y a reintegrarse en la UE. ABC responsabiliza al Gobierno de Londres "que en el 26 y de manera irresponsable abrió la caja de los truenos con un Brexit que exacerbó las pulsiones nacionalistas de los británicos".

A Trump también le interesa el petróleo de Cuba

El presidente de EEUU, Donald Trump, intentó desalojar a Díaz-Canel de Cuba y mantener a los Castro. Según ABC, la negociación secreta con el nieto de Raúl Castro buscaba privatizar la petrolera estatal y dar entrada a empresas norteamericanas —como hizo hace unas semanas en Venezuela— aunque el resultado final fue un fracaso.

Mientras tanto, diarios como The New York Times o El Nacional de Caracas se hacen eco de la declaración prevista para hoy de Alex Saab, el supuesto testaferro de Maduro, en la que podría cambiar de versión, declararse culpable del delito de blanqueo y cooperar en la investigación contra el tirano chavista.

Y se sigue debatiendo sobre el futuro de la IA...

Y El País lo aprovecha para ocultar las crisis del Gobierno, llevando por segundo día consecutivo este asunto a portada. Todo hace pensar que los dueños de los gigantes tecnológicos nos ocultan algo en esta precipitada decisión de frenar el desarrollo de la IA.

Recomiendo la columna de Emilia Landaluce en la que advierte de que regular los avances no servirá de nada si no se cuenta con la colaboración de China porque "si se les escapó el covid de Wuhan, cómo no va a ser posible que un agente malicioso se ponga a lanzar ataques como los que supuestamente preocupan a Anthropic, OpenAI".