Yolanda Díaz desvela que peinó a Mónica García y se compara con el titán Atlas

Yolanda Díaz se tiene en alta estima y lo demuestra en la extensa entrevista que este sábado publica el diario El Mundo. En ella, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se jacta de su buen hacer en el ministerio y de sus relaciones tanto dentro del gobierno como fuera de él.

Sobre su día a día asegura que está "todo el día dialogando y pactando con personas que no piensan como yo" y que le apasiona "estar en la mesa de diálogo social, discutiendo sin dormir y cediendo como cede todo el mundo". En este sentido, para demostrar su buen hacer desvela en la entrevista que en una ocasión un empresario le dijo que quería "más ministros como usted porque es la que menos política hace del Consejo de Ministros, y esa es la mejor manera de hacer política".

A pesar de que en los últimos días ha acaparado todo el protagonismo, la vicepresidenta segunda asegura que ella "no está nada de moda porque habla de temas de fondo" y que aunque "mucha gente le hace llegar su cariño, no se cree nada". Señala también que "le da miedo" despertar demasiadas expectativas porque es "un ser humano muy pequeñito" y no tiene partido.

Una afirmación que contrasta con otra declaración que hace al final de la entrevista cuando llega a compararse con el titán Atlas de la mitología griega: "Como a Atlas, el mundo me pesa mucho, soy muy responsable". Se olvida Díaz de que Atlas fue condenado por Zeus a cargar sobre sus hombros el cielo, no el mundo, y que fue castigado por llevar a los Titanes a la batalla contra los Dioses del Olimpo por el control de los cielos.

Sus relaciones y las mujeres machistas

Sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que tiene "una magnífica relación" con él: "Le estoy muy agradecida. Todo lo que he hecho ha sido con su complicidad y entendimiento". Además desvela que fue a él al primero que se dirigió cuando le llegó un mail de la vicepresidenta Nadia Calviño asegurando, cono "tono" poco adecuado según Díaz, que quería estar presente en el debate de la reforma laboral.

Díaz explica cómo se recondujo la situación y achaca la polémica con Calviño a la "mirada masculina" que según ella impera en la sociedad. Por ello se pregunta: "A dos hombres que están todo el día con puntos de vista diferentes en el Consejo de Ministros, ¿les pasa lo mismo? ".

A pesar de esto, Yolanda Díaz asegura durante la entrevista que hay muchas mujeres machistas y con grandes cantidades de testosterona en la política española: "Yo ahí no me siento cómoda. Nunca peleo con una mujer. A mí me van a encontrar siempre defendiéndolas aunque no piensen igual que yo. No pueden prescindir de nosotras porque el talento femenino es la clave en cualquier actividad de la vida. Y tenemos una manera diferente de hacer las cosas".

Al hilo de esta declaración y sin venir a cuento, la vicepresidenta segunda cuenta una anécdota que surgió de camino al acto de Valencia que compartió con Ada Colau, Mónica García y Mónica Oltra: "tengo mucha maña peinándome y el pasado día, en el coche oficial en Valencia, Mónica García me vio pasándome la plancha del pelo y me dijo: «¡No me lo puedo creer, te sabes hacer eso!». Automáticamente me puse a peinarla".

Pregunta por su relación con los ministros y ministras de Unidas Podemos, Díaz deja claro que hay diferencias de trato con unos y con otras: "Conozco a Pablo desde hace muchos años y somos amigos, y la relación con las ministras seguramente sea diferente, porque son más jóvenes, pero me llevo muy bien con todo el mundo ".