Pese a ser el anfitrión en la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez ha sido uno de los pocos líderes internacionales que no ha dado declaraciones a su entrada. En vez de responder a los periodistas, el presidente del Gobierno ha preferido conceder una entrevista a la cadena SER, la quinta desde que es presidente, donde ha insistido en la teoría que soltó el sábado según la cual hay un grupo "de poderosos" que conspira, junto a "terminales mediáticas", para derribar a su Gobierno.

"No estoy descubriendo América", ha señalado Sánchez que ha cifrado 2018 y su moción de censura, como la fecha en la que se inicia esta operación porque su Gobierno "no es cómodo". Cuando Angels Barceló le ha preguntado sobre quiénes son, el presidente del Gobierno ha apuntado hacia las empresas energéticas y a "una minoría de poderosos" . También ha señalado su vinculación con PP y Vox, partidos que a su juicio "no son autónomos".

"Una de las desgracias fundamentales que tiene la derecha es la falta de autonomía de la derecha como proyecto político de los intereses corporativos de una minoría", ha añadido el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha afirmado que, hasta su llegada al poder, había "un viejo orden" que se repartía todo entre "tres o cuatro". Incluso ha vinculado la destitución de Pablo Casado con esos poderes tras denunciar "un caso de corrupción en su partido", pese a que el caso ya está archivado.

Pide el apoyo del PP

Tras esta crítica, Sánchez ha pedido al PP que haga "una reflexión sobre nuestra capacidad para aumentar nuestras capacidades de disuasión", en referencia al pacto alcanzado este martes con Biden que supondrá ampliar la capacidad de Rota. "Creo que a la izquierda del PSOE se tiene que hacer esa reflexión", ha añadido el presidente en referencia al veto de Unidas Podemos. En el Gobierno son conscientes que los destructores tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros, pese a la oposición de Unidas Podemos.

Rectifica lo de Melilla

Sánchez también se ha referido a los más de 30 muertos en el último asalto a la valla de Melilla. Tras las críticas de sus socios, que le han reprochado sus palabras asegurando que estaba "bien resuelto", el presidente del Gobierno ha reconocido que "no conocía esas imágenes", cuando felicitó a la gendarmería alauita. "Es evidente que lamento la muerte de esos migrantes. Tenemos que ponernos en la piel de todos los actores de la tragedia que por desgracia hemos sufrido", ha añadido tras calificar como "tragedia", lo visto en Nador.

"Yo lamento la pérdida de visas humanas y me solidarizo con sus familiares pero también pido de que os pongamos en la piel de todos los heridos de las fuerzas y seguridad del Estado y de la policía marroquí que ayudó a la Guardia Civil", ha añadido Sánchez.