Podemos reconoce que le preocupa el desprecio de Yolanda Díaz

En Podemos reconocen que están preocupados porque la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz asegura que "en absoluto" sería un fracaso el hecho de que la formación morada no estuviera en Sumar. Visiblemente dolidos por el desprecio de la nueva estrella de la izquierda radical, desde Podemos aseguran que siguen tendiendo su mano para llegar a un acuerdo, siempre y cuando la vicepresidenta pase por el aro y celebre unas primarias abiertas.

Un día después de que Díaz lanzara su candidatura a las elecciones generales con la ausencia de las primeras espadas moradas, el portavoz de la formación Pablo Fernández, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que es la propia vicepresidenta la que tiene que aclarar "si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar".

"Nos preocupa que Yolanda no apueste de forma rotunda por la unidad", ha resaltado Fernández después de que la ministra asegurase en una entrevista en RNE que "en absoluto sería un fracaso" que Podemos y Sumar no llegaran a un acuerdo y que "Sumar va a ser el revulsivo de la política española".

En esa misma entrevista, Díaz ha afirmado que se someterá a un proceso de primarias y ha insistido en que es Podemos quien debe explicar por qué se ha "quedado fuera", en referencia al acto de este domingo en el que se hizo oficial su candidatura "sin tutelas" ni ataduras.

A pesar de esa referencia, el portavoz de Podemos ha asegurado este lunes que no se han sentido "interpelados" por la alusiones indirectas de la vicepresidenta y ha insistido en que ellos no tutelan ni a sumar ni a Yolanda Díaz. Y lejos de calificar este desencuentro como lo que es, una lucha por el poder, Fernández insiste en culpar de la falta de unidad a las "presiones externas", empezando por el PSOE, que "no quiere a Podemos como socio de Gobierno", ha explicado el portavoz morado, y también hay medios de comunicación que están pidiendo a Díaz que no vaya de la mano de Podemos.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, también sostiene la teoría de las presiones externas. Este lunes ha denunciado que hay intereses de grupos mediáticos que buscan que Sumar y Podemos no unan fuerzas electoralmente y, en consecuencia, "dentro de Sumar hay un debate sobre si quiere ir a las elecciones con Podemos o no", pero eso "es una trampa".

"Si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, eso va a ser una tragedia electoral y política", ha advertido Iglesias, que ha retado a quienes piensen que Podemos les "restaría" en una contienda electoral a que lo digan "abiertamente".