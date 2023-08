Podemos se harta del ninguneo de Yolanda Díaz

Los dirigentes de Podemos, otrora voz y mando de la coalición de ultraizquierda, ya están padeciendo en sus carnes las consecuencias de su integración en Sumar bajo la dirección de Yolanda Díaz. Varios de ellos han recurrido a las redes sociales para denunciar el ninguneo de la vicepresidenta segunda en funciones, que no les ha dejado ni un puesto en la Mesa del Congreso y tampoco les ha invitado a la ronda de consultas con el Rey.

Tras el batacazo electoral en las elecciones autonómicas del 28M y su posterior integración en Sumar (veto a Irene Montero incluido), Podemos ha pasado de tener 23 escaños en el Congreso a tan solo cinco, los mismos que Izquierda Unida y tres menos que Sumar. Esto se traduce en apenas un 16% de presencia en la coalición, lo que les deja en una situación crítica.

Por ese motivo, a finales de julio, el partido de Ione Belarra advirtió de que ejercerán "autonomía política" en Sumar durante esta legislatura y en las últimas semanas también han intensificado sus mensajes y exigencias, tales como retirar las imágenes del rey emérito de los pasillos del Congreso o vetar la entrada a los medios de comunicación que ellos consideran inadecuados.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha decidido dejarles fuera de la terna de representantes en la nueva Mesa del Congreso, una "exclusión" y un "veto" que ha criticado duramente el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a través de la red social X (antes Twitter).

El dirigente morado ha destacado que es positivo que este jueves se haya conformado una mayoría progresista en este órgano parlamentario que "aleja" la posibilidad de una "victoria de las derechas", aunque tiene la "espinita" de que Podemos y el diputado Javier Sánchez Serna no forme parte del mismo.

Sumar cuenta con dos representantes en Mesa del Congreso con Esther Gil como vicepresidenta tercera y el dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello como uno de sus secretarios. En la legislatura pasada el grupo parlamentario de Unidas Podemos obtuvo tres puestos en la Mesa del Congreso: Gloria Elizo (vicepresidencia tercera), Pisarello y Sánchez Serna (secretarios).

"La decisión firme de vetar a Podemos de los principales lugares de decisión política no solamente ha desembocado en una exclusión del partido morado de la Mesa del Congreso. Peor aún que eso, ha provocado que se deje de contar con la experiencia de cuatro años y con la valentía de uno de los diputados que más batallas políticas en favor de las mayorías y en defensa de la democracia ha planteado en las últimas décadas en un órgano aparentemente tan gris", ha criticado Echenique.

Excluidos de la ronda de consultas con el Rey

El Rey abrirá este lunes la ronda de consultas con los grupos políticos y desde Sumar ya han confirmado que únicamente acudirá su líder, Yolanda Díaz, en representación de los 31 diputados. Este gesto tampoco ha sentado nada bien a los de Podemos. El exdiputado Pedro Honrubia ha criticado que en 2019 sí fueron de forma separada los dirigentes de los diferentes partidos que conforman el espacio a la izquierda del PSOE.

A través de las redes sociales, Honrubia ha recordado que "la propia Yolanda Díaz acudió en 2019 como representante de Galicia en Común pese a tener solo 2 diputados electos" e ironizaba: "Casi mejor no tener que pasar por ese trago para un partido republicano, pero desde luego es bastante significativo el cambio".

También ha señalado que "nadie le dará "importancia" y no será noticia porque no es lo que en otras circunstancias y con otros protagonistas se hubiera calificado como una "imposición" de Podemos y, por tanto, no hay carnaza mediática para atacar a sus dirigentes y tal, pero define perfectamente muchas cosas".

Y por si no hubiese quedado patente su malestar con Yolanda Díaz, cuando otro miembro de Podemos le pregunta qué le parece esta decisión al resto de partidos, Honrubia contesta: "Pues les parecerá bien, porque todo lo que hace y decide Yolanda les parece bien".

Podemos en el futuro gobierno de coalición

La próxima batalla de Podemos en el seno de Sumar será su participación en el gobierno de coalición, si es que Pedro Sánchez consigue finalmente ser investido y decide compartir su Ejecutivo con la ultraizquierda. En ese sentido, este jueves la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha defendido que la formación morada debe continuar siendo una "fuerza de Gobierno" en la próxima legislatura.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha afirmado este viernes que Podemos, al igual que otros grupos que conforman la plataforma, estará representado dentro de un gobierno de coalición con el PSOE, en caso de que se constituya.