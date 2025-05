Álvarez de Toledo, a Bolaños: "Es un meme, no sé lo que les da el señor Sánchez"

Cayetana Álvarez de Toledo ha arrancado su turno de palabra en la Sesión de Control al Gobierno con la contundencia habitual. Le ha dicho al ministro Félix Bolaños que "es un meme" y se ha preguntado "¿qué les hace el señor Sánchez?" porque, según ha dicho, "están completamente descompuestos".

Le ha acusado de vender humo "mientras reduce la Justicia a cenizas". Y ha puesto ejemplos de falsedades como que "la reforma de la carrera judicial es para cumplir con Europa". Y le ha contestado que "cumplir con Europa es acatar el Informe Greco contra la corrupción no forzar la renuncia de cinco diputados para aforar al mecenas del hermanísimo, ni aprovechar que eres la mujer del presidente para hacer favores a cambio de contrapartidas de la más diversa índole". Así que ha añadido que "cumplir con Europa es dejar que los jueces elijan a los jueces, no seguir manoseando al consejo ni insultar a los jueces que te investigan".

Cayetana ha continuado diciendo que "cumplir con Europa es defender la independencia judicial, no aplicar a la Justicia la doctrina Lucio", la de tener cuidado no vaya a ser que "tener demasiados conocimientos técnicos sea contraproducente". "No enterrar el mérito ni colar a mil jueces sustitutos premiados sin oposición. Como la Justicia no se somete, la colonizan", ha sentenciado la diputada del PP. Y ha seguido diciendo que "cumplir con Europa es dar autonomía real al Ministerio Fiscal, no su farsa de reformas. Resucita una reforma que rechazó hace quin días y refuerza a un fiscal general imputado que borra pruebas y filtra datos y encima pretende entregarle la instrucción penal. Impunidad para los amigos, castigo y cárcel para los críticos".

"En su día Podemos les propuso para gobernar juntitos que los jueces y fiscales fuesen elegidos por su compromiso con el programa del Gobierno. Al menos el maltratador iba de frente", ha sentenciado.

En su turno de réplica, el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes ha asegurado que "sus intervenciones son siempre iguales, muy engoladas para decir bobadas. No hay ningún riesgo en España ni en la democracia". Y le ha relatado "lo que necesita en esta país" que son reformas. Y le ha preguntado si le parece mal que haya becas para que cualquier persona que quiera opositar a juez, fiscal o abogado del Estado lo pueda hacer con independencia de la renta de sus familiares. Y ha contestado por ella diciendo que "le parece mal" para pasar al faltarle al respeto aludiendo a los apellidos de la diputada popular "Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, muchos apellidos, mucho linaje pero estoy convencido de que a usted no le gustará que todas las personas que quieran acceder a la carrera judicial y fiscal lo puedan hacer".

Y ha terminado acusando a la diputada de que "lo que quiere es la motosierra, acabar con el estado de bienestar, ser extremista y espero que el Partido Popular no se deslice por esa pendiente".