Ilia Topuria no deja a Sánchez que pose con su cinturón de campeón de la UFC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta martes al campeón de la UFC, Ilia Topuria, en el Palacio de La Moncloa después de no haberle felicitado tras hacer historia al derrotar por KO al australiano Alexander Volkanovski. Un desplante que no gustó al campeón hispanogeorgiano quien reconoció en rueda de prensa sentirse dolido: "Me dolió no recibir la felicitación del líder de este país. Me hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto, pero yo sigo amando este país".

Ayuso y Almeida, con el cinturón de campeón de la UFC

Tras ser recibido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el jefe del Ejecutivo tuvo que convocar al campeón. Pero Topuria no se ha comportado de la misma forma que con los líderes madrileños. De hecho ya bromeó este lunes en El Hormiguero con la petición que iba a hacer a Sánchez: "Mi sueño es conseguir el DNI español. Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión".

No sabemos si finalmente le habrá pedido el DNI, lo que sí que se ha visto en las imágenes es que Topuria no ha dejado el cinturón a Sánchez para que se lo pusiera en el hombro como sí lo hizo con Ayuso y Almeida.