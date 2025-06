¿Debe dimitir Pedro Sánchez?

Los constantes escándalos en torno a la supuesta corrupción del PSOE han puesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su situación más incómoda desde que llegase a La Moncloa en el año 2018 pidiendo en bloque la oposición su dimisión y recibiendo críticas cada vez más duras por parte de sus socios de investidura. Así, el líder de los socialistas se enfrenta a un final de legislatura sin mayoría parlamentaria clara y sin ni siquiera haber presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso desde el inicio de la misma por temor a que estos no salgan adelante.

En este contexto, Libertad Digital ha salido a la calle para preguntar a la ciudadanía si cree que el jefe del Ejecutivo debería presentar su dimisión y convocar elecciones generales, una opción que Sánchez ha descartado pero que cada vez se encuentra más discutida por sus afines por la presión que ejercen las investigaciones judiciales sobre su entorno. De hecho, este mismo viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a la sede nacional de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz para registrarla en busca de indicios penales.

Ha sido a las inmediaciones de esta misma sede donde varios ciudadanos han atendido a este diario para expresar la opinión ampliamente mayoritaria de que el secretario general del PSOE debe presentar su dimisión al frente de La Moncloa. "No tiene vergüenza, una persona tiene que asumir su responsabilidad", ha explicado uno de los ciudadanos interrogados por LD coincidiendo con una mujer que aseguraba que Sánchez "no vale un duro" y con su marido, que aseveraba que el líder de los socialistas "está destrozando España" antes de preguntarse a sí mismo quién iba a "arreglar esto".

De la misma forma se ha pronunciado otra joven, que ha recordado que España "es una democracia y Pedro Sánchez está haciendo muchísimas cosas que no representan los valores de la democracia". "Si lo que dice es verdad, que no se ha enterado, es un inútil", ha espetado otra de las personas preguntadas por este diario, que ha pedido la dimisión de Sánchez, o bien por estar al tanto de los supuestos casos de corrupción y permitirlos, o bien por no estarlo, achacándole una responsabilidad in vigilando.

Aún así, todos los preguntados por LD han coincidido en que Sánchez no iba a replantearse su continuidad en La Moncloa convocando los comicios generales, a excepción de un joven que ha augurado que Sánchez se verá obligado a llamar a la ciudadanía a las urnas pero que este lo hará en verano —como lo hico en 2023— y que, según ha dicho, "no irá a votar nadie".

Cabe destacar que, de las más de 30 personas a las que ha preguntado Libertad Digital por su opinión acerca de si Sánchez debería dimitir, sólo tres personas han mostrado su apoyo a Sánchez para que permanezca al frente del Ejecutivo, si bien ninguna de ellas ha querido mostrar su imagen ni su voz a este diario prefiriendo que su opinión quede en el anonimato. "Que no dimita, yo lo quiero", ha dicho una de esas tres personas fuera de micrófono a LD.