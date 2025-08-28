Llega septiembre y con él ´la vuelta al cole´, pero no para todos. El curso político está a punto de dar comienzo y como en todo colegio, el Congreso de los Diputados también tiene unas normas y obligaciones. Sin embargo, algunos diputados parecen olvidar que, según el Reglamento de la Cámara Baja, están obligados a asistir tanto a los plenos como a las comisiones. José Luis Ábalos y Pedro Sánchez son los ‘alumnos’ más traviesos, no solo por la corrupción que les rodea, sino porque encabezan la lista de los parlamentarios con más ausencias en el Congreso desde que dio comienzo la legislatura en el caluroso y trágico verano de 2023.

No asistir al Congreso se ha puesto de moda en esta legislatura. En la lista de ausencias, el número 1 -no solo en la trama de corrupción del PSOE- es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, seguido de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ahora en el Grupo Mixto tras ser expulsado del PSOE. El top tres lo cierra Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, mientras que el cuarto puesto y el quinto lo ocupan Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, y Gerardo Pisarello, diputado de Sumar. Estos cinco diputados son los que más faltas a clase acumulan desde que arrancó la legislatura.

Desde el inicio de la legislatura, en septiembre de 2023, Sánchez encabeza la lista. Se ausentó en 671 de las 1.219 votaciones celebradas hasta el pasado julio, con 52 días completos sin acudir al Congreso y cuatro días de ausencia parcial. A su favor hay que recordar que el presidente del Gobierno además de su agenda nacional, debe realizar viajes al exterior justificando parte de sus ausencias en los plenos. Algo que le ha venido como anillo al dedo para evitar rendir cuentas ante el Parlamento.

José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, ocupa la segunda posición. Ábalos se ha ausentado de 461 votaciones y suma 28 días completos sin asistir y seis días parciales. El exministro evitó por todos los medios dimitir de su condición de diputado tras ser expulsado por el PSOE por el escándalo del caso Koldo. Con esta información de sus continuas ausencias se puede descubrir como su insistencia no respondía al compromiso con la Cámara Baja, sino al interés en mantener el escaño y el sueldo.

En tercer lugar aparece Alberto Núñez Feijóo, con 450 ausencias y 48 días completos sin presencia en el hemiciclo. Por su parte, Yolanda Díaz acumula 401 votaciones no ejercidas y un total de 37 días completos de ausencia. Por último, Pisarello cierra la lista con 189 votaciones y trece días de inasistencia total.

Ábalos y el caso Koldo

Antes de que estallara el caso Koldo, en el primer año de legislatura, fue el presidente del Gobierno quién más se ausentó. Sin embargo, en este segundo curso que finalizó en julio, quien más ha fallado ha sido Ábalos: ha faltado a 376 votaciones de las 693 celebradas en ese periodo (54,3%) y 24 días completos sin asistir, más cuatro días parciales. Unos datos que coinciden con su imputación en noviembre del año pasado. Todo apunta a que no le ha gustado su nuevo escaño reubicado en la parte alta del Hemiciclo. Ahí se ubica el Grupo mixto, grupo al que pertenece desde que fue expulsado del PSOE en febrero de 2024.

Esto supuso un punto de inflexión en su comportamiento. Hasta esa fecha, había votado en consonancia con el PSOE. A partir de ahí, su actitud cambió tanto en la frecuencia de asistencia como en el sentido del voto. Desde que pertenece al Grupo Mixto, se han celebrado 1.141 votaciones, de las cuales Ábalos ha votado con el PSOE en 639 ocasiones, se ha desmarcado en 19 votaciones y ha estado ausente en 461. Aunque no ha sido decisivo en la mayoría de votaciones, sí ha dado la espalda al PSOE en ciertas ocasiones como la reforma electoral europea, el reconocimiento del candidato opositor venezolano o la política de vivienda. En todos ellos ha votado de forma distinta al PSOE.