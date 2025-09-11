Este miércoles se ha inaugurado de manera oficial el curso político con una Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados mientras Begoña Gómez, la mujer del presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, declaraba ante el juez Juan Carlos Peinado. Sánchez, acorralado por casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político, ha dado un paso más en el aumento de la tensión con Israel por la guerra de Gaza estos días, mientras a nivel internacional España aumenta su irrelevancia. También esta semana el Gobierno ha vuelto a perder una votación parlamentaria con la reducción de jornada con sus socios apretándole las tuercas.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicesecretaria del PP, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y de la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tomado el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez. La diputada del PP por Madrid, que sigue manteniendo este curso político su particular refriega con el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que "la Sesión de Control fue profundamente desagradable".

En este sentido, la diputada ha explicado "hay una estrategia deliberada de promover el cainismo y la división. Cuando tú quieres liquidar la alternancia política en España acabas reventando la convivencia española, destrozando la conversación pública". "Ya no se puede debatir en el Congreso", ha lamentado Álvarez de Toledo que ha dicho: "Le pregunto a un ministro algo cerrado, directo, con una respuesta sencilla y la respuesta es una catarata de insultos. Así funciona la conversación pública hoy, que está destruida".

La diputad por Madrid ha indicado que "lo que hay en España no es un Gobierno en sentido estricto, sino un proceso en marcha". Ha recordado que "el procés fracasa porque el Estado de Derecho actúa y lo derrota. Lo que pasa después es que llega el PSOE, resucita el proceso y lo convierte en uno nacional. Ahora estamos en un doble proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida y de mutación de la España del 78 a frankenstein de taifas enfrentadas por agravios económicos e identitarios de todo tipo".

Álvarez de Toledo ha añadido que "hoy es la Diada y se ha suspendido el Pleno en el Congreso de los Diputados por una fiesta autonómica. Es un agravio manifiesto, lo que típicamente hace la izquierda de discriminación y desigualdad. ¿Por qué no se suspende el Pleno cuando es la fiesta autonómica de la Comunidad Valenciana o de cualquier otro territorio? No, esto se ha hecho para evitar una derrota parlamentaria en el día de hoy, pero también forma parte de un proceso de concesiones permanentes".

"En el Congreso hubo un debate impresionante en el que quedó de manifiesto que que no hay una mayoría política ni parlamentaria, por supuesto, tampoco en la calle", ha contado Cayetana Álvarez de Toledo. La vicesecretaria del PP ha señalado que "Yolanda Díaz y Míriam Nogueras se dijeron de todo en la Cámara" y que "sí les une una cosa crucial a Sánchez y a Puigdemont: el ansia de impunidad". En este sentido, ha explicado que "al separatismo le interesa un Sánchez débil y Sánchez, cuanto más demacrado políticamente, es más peligroso, más divisivo y más cainita". Cree la diputada del PP que "para salir de aquí hay que derrotar de manera contundente a este Gobierno, por tanto al proceso, en las urnas y, segundo, hacer una inmensa tarea de reconstrucción de la conversación pública". "Todavía estamos en la fase previa, las cosas se van a poner peor antes de mejorar", ha añadido.

"Una anomalía democrática"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso ha denunciado que, con Sánchez, España se ha convertido "en una anomalía democrática": "Todo lo que se vio en Cataluña se está reproduciendo a nivel nacional: la criminalización de la mitad de España, la homologación de los delincuentes y del delito, el desprecio a la ley, la colonización de todo el espacio público, la degradación institucional y los medios de comunicación". En concreto, "la TVE de hoy es lo que era TV3 en la peor época: con los impuestos de todos, insultan a la mitad". "Es lo que hacía TV3 en la época más dura del proceso", ha insistido.

Álvarez de Toledo ha criticado el "clima de crispación, de una violencia verbal puramente guerracivilista", y ha vuelto a su enfrentamiento parlamentario con Bolaños este miércoles: "La intervención de Bolaños tenía un punto de rencor, de mentira, de manipulación, incluso un puntito de xenofobia". La diputada ha recordado que lo que dijo el 25 de junio "fue que era el primer ministro de Justicia al que un juez había pedido imputar por malversación y falso testimonio", y que eso sirvió al ministro para llamarla "difamadora" o "embustera". La portavoz ha asegurado que no tiene "ningún odio al ministro Bolaños", mientras que "lo que hay en la réplica de Bolaños es un odio personal, y eso es lo que está llevando a un clima irrespirable".

Restaurar la vida pública… ¿con o sin Junts?

¿Cómo se restaura la vida pública? Según Álvarez de Toledo, con "pedagogía", con medios fiables –"Van a tener un papel crucial: la verdad cuesta dinero"–, con un "interlocutor de buena voluntad al otro lado" y fortaleciendo lo que nos une: "En esto sí tengo esperanza: los españoles no nos odiamos como los socios de Sánchez odian a España y como Sánchez odia a media España".

En estas, Sánchez pretende "transmitir normalidad cuando la situación es de máxima anomalía y emergencia democrática". De ahí que, pocas horas después de que Begoña Gómez compareciera ante el juez Peinado, ambos se plantaran en el estreno de la última película de Amenábar: "Él no vino a votar el proyecto de Yolanda Díaz y se fue al cine. La derrota de ayer es del Gobierno, no de Yolanda Díaz: es un Gobierno que trae un proyecto a la cámara y se lleva un varapalo". "El espectáculo era dantesco: se estaban diciendo cosas que no se habían dicho nunca Nogueras y Díaz", ha agregado.

Además, ha rechazado cualquier entendimiento político con Junts: "Claro que hay cosas en común –en el campo económico–, pero no en lo sustancial: Junts y Puigdemont están en un proyecto de destrucción de España, radicalmente antidemocrático, que pretende acabar con la mitad de los españoles en Cataluña".