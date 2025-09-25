En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Luca Costantini y Carmelo Jordá han tratado temas de la actualidad española, entre ellos, la manera en la que Pedro Sánchez se aferra al poder reiterando su candidatura para 2027 y el envío del buque BAM Furor, para escoltar la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau.

Uno de los primeros temas tratados ha sido el anuncio por parte de Pedro Sánchez de presentarse a las elecciones de 2027. Una acción sobre la que ha opinado Luca Costantini: "No me parece normal que en mitad de un mandato un presidente repita cada dos por tres que va a seguir".

En este sentido, el politólogo y director de asuntos públicos de ATREVIA Manuel Mostaza, ha estado en el programa de La Noche de Cuesta para analizar las repetidas ocasiones en las que el presidente del Gobierno ha mantenido su candidatura para 2027 y un la posibilidad de un adelanto electoral: "Lanza el mensaje para consumo interno, para sus votantes y también para el partido. La marca de Pedro Sánchez está desgastada". Incluso, "puede estar pensando de qué manera puede dar salida a la legislatura sin ser él el culpable".

"Lanza el mensaje para consumo interno, para sus votantes y para el partido. La marca de Pedro Sánchez está desgastada" "Ha adelantado elecciones cuando le ha convenido" 🎙️ Manuel Mostaza, director de asuntos públicos de ATREVIA en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/oJql5xEyLp — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 25, 2025

Sin embargo, Costantini ha querido puntualizar que "no está para nada claro que, aunque pierda las elecciones, Sánchez se vaya de la secretaría del PSOE. No es solo un mensaje interno, se trata de decir que el sanchismo no se acaba con las elecciones". Además, se ha comentado la reunión de medio centenar de críticos del PSOE para preparar el postsanchismo.

En referencia a las bases de política en inmigración planteadas por el PP y resumidas por Carlos Cuesta durante su editorial, Luca Costantini ha expresado que "los puntos son de sentido común y bastante medidos". Por su parte, Carmelo Jordá ha asegurado que "se han posicionado bien y son ideas lógicas". En el terreno político-partidario, Espinosa de los Monteros ha presentado su think tank, reuniendo a la cúpula del PP a pesar de los desencuentros con Vox.

"El PP plantea las bases de su política en inmigración" 1. Tenemos derecho a elegir quien entra

2. Quien venga a delinquir será expulsado

3. Los inmigrantes no pueden vivir de subsidios

4. La inmigración que llega a España debe ser culturalmente próxima#NocheDeCuesta pic.twitter.com/oSetDWj9ao — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 25, 2025

Otro de los asuntos que se ha puesto encima de la mesa es cómo Sánchez ordenó a Policía y Guardia Civil de Moncloa arrancar la autocaravana de su hermano para mantener la batería. Una noticia de la que tiene información el redactor de Libertad Digital Miguel Ángel Pérez y sobre la que Luca Costantini ha opinado que "refleja una mentalidad, la idea de decir 'esto es mío, es mi propiedad'".

En torno a todos los problemas que acechan a la izquierda, Carmelo Jordá ha afirmado que "son capaces de hacer las cosas sin el más mínimo disimulo porque dentro de su parroquia y medios de comunicación pueden hacer lo que quieran. Si todo lo que está pasando estuviera pasando con un gobierno del PP estaríamos nosotros machacando".

En torno a todos los problemas que acechan a la izquierda, "son capaces de hacer las cosas sin el más mínimo disimulo porque dentro de su parroquia y medios de comunicación pueden hacer lo que quieran" 🎙️ @carmelojorda en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/sfzRM9MjFj — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 25, 2025

En el plano internacional, Moncloa enviará un buque, el BAM Furor, para escoltar la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau, equipada con helipuerto, cañón y ametralladoras. A este respecto, Nicolás Pascual de la Parte, diplomático y actual coordinador del PP en el Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, ha asegurado: "No tiene sentido, utilizamos recursos públicos para ofrecer una protección consular preventiva, ¿contra qué? Es una misión para provocar un conflicto diplomático y político".

En otros ámbitos, la seguridad interna del centro de MENA también preocupa: el violador de Hortaleza fue detenido ocho veces en solo cuatro meses, y el mena implicado se somete a pruebas para determinar su edad. "Se genera una situación de inseguridad y traumas muy graves. Se deben modificar los mecanismos de control", ha dicho Luca Costantini. "La clave es que una persona sepa que si intenta entrar de forma ilegal en España, no va a poder entrar", ha manifestado Carmelo Jordá.

En otro frente, RTVE solicita 40 millones extra a la Sepi para afrontar la nueva televisión pública, mientras persisten los bulos sobre pensiones y paro. En este contexto Rubén Arranz, periodista de El Independiente ha pasado por el programa: "Esto va de propaganda y de hacer una televisión guerrillera porque el gobierno lo ha ordenado porque le conviene".

Además, Arranz ha puntualizado que "el gasto no se recorta, si no que se incrementa y a pesar de tener 7.000 trabajadores se externaliza su parrilla". Para Luca Costantini hay algo detrás: "Da la sensación que todos los programas forman parte de otro fuego artificial para una contienda".