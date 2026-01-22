La AP-7, el otro agujero negro catalán: cortada en sentido sur como mínimo hasta el sábado

El transporte ferroviario en Cataluña es una lotería, pero el vehículo privado puede no ser una alternativa mejor para desplazarse. El muro que cayó a las vías del tren a la altura de la localidad barcelonesa de Gelida y que provocó el accidente de tren en el que falleció un maquinista en prácticas desató todas las alarmas sobre la posibilidad de un hundimiento de la AP-7, la autopista del Mediterráneo que conecta el sur de España con Europa, una infraestructura esencial que también ha colapsado en la semana trágica de los trenes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha dado explicaciones coherentes sobre la situación en la AP-7. Sólo se sabe que el tráfico se corta en Martorell. Los conductores tienen dos opciones, desviarse por la C-25 en Flaça, Gerona, o en Martorell, donde habrá un desvío obligatorio hacia la A-2 o la C-15.

Está pendiente la realización de un tercer peritaje sobre el estado del terreno bajo el asfalto, un análisis que deben llevar a cabo expertos del Ministerio de Transportes y del Servei Català de Trànsit. Todo apunta a que el estado de la autopista no habrá mejorado, aunque haya cesado el temporal. El examen se realizará este viernes y constituiría un hecho verdaderamente notorio que se pudieran reabrir los carriles de la autopista en sentido sur sin haber llevado a cabo obras de refuerzo, consolidación, anclaje o apuntalamiento.