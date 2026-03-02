El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en el Senado para ofrecer explicaciones sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra, una operación que desde su aprobación ha generado un intenso debate político. La comparecencia se produce a petición del Partido Popular, que reclama aclaraciones sobre los criterios que llevaron a aprobar la ayuda y sobre el papel que pudieron desempeñar distintos actores en el proceso.

El rescate de Plus Ultra, aprobado en el marco del fondo de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, fue defendido en su momento por el Ejecutivo como una medida necesaria para preservar la conectividad y el empleo. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la oposición, que puso en duda tanto la viabilidad de la compañía como su carácter estratégico.