En Directo | Zapatero comparece en la comisión del 'caso Koldo' por el rescate público a Plus Ultra

El expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero comparece para ofrecer explicaciones sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en el Senado para ofrecer explicaciones sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra, una operación que desde su aprobación ha generado un intenso debate político. La comparecencia se produce a petición del Partido Popular, que reclama aclaraciones sobre los criterios que llevaron a aprobar la ayuda y sobre el papel que pudieron desempeñar distintos actores en el proceso.

El rescate de Plus Ultra, aprobado en el marco del fondo de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, fue defendido en su momento por el Ejecutivo como una medida necesaria para preservar la conectividad y el empleo. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la oposición, que puso en duda tanto la viabilidad de la compañía como su carácter estratégico.

"La vida me ha tratado muy bien y soy una persona privilegiada"

"He sido presidente, he militado en el Partido Socialista, una familia normal en una ciudad de provincias, pero tengo una preocupación y es la polarización y el perder el respeto a las normas democráticas".
"Nunca he viajado a República Dominicana por negocios"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha negado que haya viajado a República Dominicana por negocios.

"Para mi Julio Martínez es amigo al que he prestado servicios de consultoría"

Preguntado en el Sendo sobre el empresario Julio Martínez, José Luis Rodríguez ha señalado que "para mi Julio Martínez es amigo al que he prestado servicios de consultoría".
"Con Plus Ultra no he hecho nada, con Globalia sí, está publicado y es cierto"

El que fuera presidente del Gobierno ha señalado en el Senado que "con Plus Ultra no he hecho nada, con Globalia sí, está publicado y es cierto".
"Nunca jamás me he lucrado de negocios en Venezuela"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haberse lucrado de negocios en Venezuela. "Nunca jamás", ha insistido en la comisión de investigación del Senado.
"Conocí a Cerdán en 2023 y tuve una buena relación"

El expresidente Zapatero ha dicho que conoció a Santos Cerdán en 2023 y que tuvo una "buena relación" con el Secretario de Organización socialista.

"Solo he coincido de coincidencia con Aldama una vez y en un avión"

"He tenido cero relación con el empresario Víctor de Aldama", ha expresado el expresidente Zapatero, que según su versión, "solo ha coincidido una vez y de casualidad con Aldama en un avión puesto por Venezuela".
"Tengo una gran relación con Delcy Rodríguez y su hermano"

El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado sin ningún tipo de pudor que tiene una "gran relación" con la que fuera número dos del narcodictador, Nicolás Maduro. Zapatero ha negado que tuviera que ver en el Delcygate debido a que su relación con ella es anterior a esos hechos y ha defendido que su relación se debe a su postura por la paz en el país sudamericano y la "liberación de presos".
"Jamás me reuní con Ábalos para hablar de Plus Ultra"

Respecto a las informaciones que asocian al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con el exministro José Luis Ábalos, ha señalado que "jamás me reuní con Ábalos para hablar de Plus Ultra".
Zapatero: "No he tenido nunca relación con Plus Ultra"

"No he tenido nunca relación con Plus Ultra", ha recalcado. Acerca del dinero en efectivo que se encontró en casa de Julio Martínez Martínez ha negado que le pagase alguna vez en efectivo: "En absoluto", ha dicho.

Además, ha negado que se reuniera con Jose Luis Ábalos para acelerar el rescate de Plus Ultra. "No hablé con ninguna autoridad ni empleado público sobre el rescate. Todo lo que se ha dicho son enormes falsedades, tengo hasta 15 grandes falsedades que se han dicho. Las traigo aquí".
Zapatero no responde a sí conocía que Julito Martínez firmó el contrato con Plus Ultra

Preguntado sobre si conocía la relación entre su amigo Julio Martínez y la aerolínea chavista Plus Ultra, ha asegurado que "no" y Zapatero también ha negado tener ningún tipo de relación con la aerolínea.
Jesús Fernández Úbeda
El consultor

Comparece Zapatero con halo de Aristóteles –sólo le falta decir que reclamó sus servicios Alejandro Magno–. María Mar Caballero le pregunta si "es normal que se pague tanto" por unos informes y el expresidente, exudando "talante" con denominación de origen, responde: "Es un precio de mercado, incluso para lo que es mi experiencia". Buah. Luego presume de haber sido invitado por las universidades de Yale, Harvard, Oxford o por el Parlamento Europeo. Para cuándo un Princesa de Asturias.
Zapatero habla sobre la tarea de consultor y la participación de Sergio Sánchez

Zapatero ha explicado que "la tarea de un consultor es mas amplia que hacer informes escritos. Es establecer perspectivas, diálogos, seminarios, webinars. Una tarea amplia que exige un conocimiento".

Posteriormente, ha señalado que ha realizado hasta "172 viajes internacionales públicos, 183 actos públicos y 134 viajes nacionales sin contar actos del partido".

"Sergio Sánchez tenía una participación en la realización de los informes con mi responsabilidad final", ha afirmado.
El expresidente dice que ha percibido "70.000 euros brutos de media al año"

Zapatero dice que no ha tenido ninguna relación con el presidente de la aerolínea, pero reconoce que con Julio Martínez Martínez "sí" y ha afirmado que "la idea para constituir la sociedad fue de él". Zapatero ha reconocido ser consultor una vez constituida la sociedad.

El expresidente dice que ha percibido "70.000 euros brutos de media al año, contrafactura, como autónomo". Y ha recalcado que "no ha tenido ninguna sociedad en otro lugar".

Zapatero ha explicado que la agencia de sus hijas hacía las tareas de marketing, propuesta del expresidente a Julio Martínez.
Zapatero, sobre su conversaciones con Pedro Sánchez: "Me ha dado ánimos"

Ante la pregunta del Grupo Parlamentario Mixto, Caballero Martínez sobre si ha tenido que ver en el rescate de Plus Ultra es tajante: "No, en absoluto". Y ha asegurado no tener ningún conversaciones con Pedro Sánchez antes del rescate, pero después sí: "Me ha dado ánimos".
Zapatero: "Vengo en condición de ciudadano"

Zapatero comienza la comparecencia realizando una consideración: "Comparezco cumpliendo con un deber constitucional y no soy cargo público desde hace 14 años, vengo en condición de ciudadano. No respondo políticamente a esta comisión".
El Senado pone contra las cuerdas a Zapatero por su papel decisivo en el rescate de Plus Ultra

Esta sesión del lunes 2 de marzo amenaza con alcanzar una intensidad similar a la vivida con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, e incluso con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apeló al "no me consta" para eludir preguntas.
Óscar López, en defensa de Zapatero: "Es la última víctima de una campaña de bulos y fango"

El ministro Óscar López ha considerado que Zapatero "es la última víctima de una campaña de bulos y fango" liderada por el PP, a quien acusa de poner en marcha "una caza contra todo el mundo".

Asimismo, ha defendido al expresidente como alguien "honesto, valiente e íntegro que ha tenido la valentía de defender políticas progresistas", ha afirmado en una entrevista en Cafè d’idees.
"Ofensiva parlamentaria para acorralar" al expresidente del Gobierno

La portavoz del PP Alicia García García anunció una "ofensiva parlamentaria para acorralar" al expresidente del Gobierno en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo. En concreto, explicó que, en el ámbito de dicha comisión, han pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra, con el objetivo de que "no pueda esconder la verdad de sus negocietes".
"La huida de Zapatero ha llegado a su fin"

Los 'populares' justifican la citación de Zapatero en que "tendrá que dar la cara" en el Senado por su "vinculación con el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra". El expresidente comparecerá justo en el inicio de la campaña de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

"La huida de Zapatero ha llegado a su fin", añade la portavoz 'popular', Alicia García, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".
Zapatero comparece en la 'comisión Koldo' del Senado

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' acogerá este lunes, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP le vincula con "el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra".

"Está de sospechas de corrupción hasta las cejas", proclama el PP antes de esta comparecencia del expresidente socialista, que tendrá que someterse a las preguntas de los grupos del Senado este lunes a partir de las 9.30 horas.

