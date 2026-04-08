Cuatro años de acercamiento de Sánchez al régimen chino

En un escenario geopolítico especialmente delicado, marcado por el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Pekín vuelve a abrir sus puertas a Pedro Sánchez, que afronta ya su cuarto viaje al gigante asiático. Una relación que no es nueva: el presidente apenas tardó cinco meses desde su llegada a La Moncloa en 2018 en activar los contactos con el régimen chino, siguiendo la estela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, habitual visitante del país. De hecho, poco después de su llegada al poder, Xi Jinping fue recibido con honores en el Palacio Real.

Cuatro viajes después, hay una novedad significativa: por primera vez, Sánchez estará acompañado por su esposa, Begoña Gómez, invitada expresamente por el régimen chino. Sin embargo, desde Moncloa evitan aclarar qué papel desempeñará o cuál será su agenda, escudándose en el carácter "privado" de sus actividades.

El precedente más reciente se remonta a abril de 2025, cuando Sánchez se convirtió en el primer líder extranjero recibido por Xi tras la ofensiva arancelaria de Washington. Un movimiento que ignoró abiertamente las advertencias del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que llegó a afirmar que acercarse a China "sería como cortarse el cuello". Pese a ello, el Gobierno insistió en que su política exterior "no va contra nadie", aunque lo cierto es que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la estrategia ha pasado por recalibrar la relación con Pekín.

Ese acercamiento no se ha quedado solo en lo diplomático. Meses después, el Ministerio del Interior adjudicó contratos por valor de 12,3 millones de euros a la tecnológica china Huawei para la gestión del almacenamiento de escuchas judiciales, una decisión que levantó polémica.

El balance económico de esta relación, sin embargo, deja más sombras que luces. Mientras el Ejecutivo presume de "buenas relaciones", el déficit comercial de España con China no ha dejado de crecer, poniendo en cuestión los beneficios reales de estos viajes. En cualquier caso, en Moncloa defienden que no solo es en España, sino en el conjunto de la Unión Europea.

Antes, en septiembre de 2024, Sánchez ya había viajado a Pekín con el mismo guion: atraer inversiones y reforzar la relación bilateral. El presidente elogió entonces el papel global de China y centró parte de su agenda en defender sectores clave como el porcino y el aceite español.

Ese mismo año, además, la cúpula del Partido Comunista Chino hizo parada en Ferraz, donde se reunió con la vicesecretaria general y ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ex secretario de organización, ahora imputado, Santos Cerdán, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El encuentro fue despachado con una escueta nota en la que se aludía a "relaciones bilaterales" y contactos entre partidos.

El primer viaje de esta serie tuvo lugar en marzo de 2023, bajo el paraguas de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Entonces, Moncloa vendió el desplazamiento como una oportunidad para que Xi compartiera con un líder europeo sus propuestas de paz para Ucrania.

Eso sí, hay un elemento común en todos estos viajes, incluido el que comienza ahora: el silencio sobre los derechos humanos. La represión política, la persecución de opositores o la falta de libertad de prensa en China han quedado sistemáticamente fuera de la agenda de Sánchez en sus cuatro visitas al país asiático.