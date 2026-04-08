A pocas horas de que se cumpliese el último ultimátum de Trump, que prometía desatar un infierno sobre Irán, Estados Unidos ha anunciado un alto el fuego que implica la suspensión de todos los ataques contra Teherán durante dos semanas.
En el mensaje en Truth Social en el que ha anunciado el acuerdo, Trump ha señalado que "siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas". Se trata, ha precisado, de "un alto el fuego recíproco".
Pakistán ha actuado como mediador: el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y su mariscal Asim Munir, habrían pedido al régimen iraní que permitieran la navegación normal por Ormuz "como gesto de buena voluntad".
La mediación de Pakistán ha resultado determinante para alcanzar este punto de distensión. El primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir han ejercido como puentes clave entre ambas potencias, logrando que Islamabad sea la sede oficial de las conversaciones que se desarrollarán durante la próxima quincena. Aunque este alto el fuego no supone el fin definitivo de las hostilidades, abre una ventana de oportunidad para transformar la confrontación en un acuerdo de largo plazo.
Bajo los términos pactados, Irán se compromete a reabrir esta vía marítima vital para el comercio energético global, una medida que ha generado un alivio inmediato en los mercados financieros, provocando una caída superior al 14% en el precio del barril de petróleo. Trump, celebrando lo que calificó como "un gran día para la paz mundial", aseguró además que su Administración colaborará activamente para descongestionar el tráfico marítimo acumulado en la zona.
En un giro drástico que ha mantenido en vilo a la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió frenar su ofensiva contra Irán apenas 90 minutos antes de que expirara el ultimátum que amenazaba con "acabar con la civilización" persa. El plazo, que vencía a las dos de la madrugada de este miércoles —hora española—, se vio interrumpido por un anuncio a través de las redes sociales del mandatario, en el que confirmaba la suspensión de los bombardeos y ataques previstos por un periodo inicial de dos semanas. Esta tregua llega tras días de retórica incendiaria y una escalada militar que situó al mundo al borde de un conflicto de dimensiones históricas.
El núcleo de este respiro diplomático reside en la aceptación de un acuerdo de diez puntos entre Washington y Teherán, diseñado para sentar las bases de una negociación de paz duradera. Entre las cláusulas más relevantes de este documento destaca el compromiso bilateral de cesar los ataques y la gestión iraní del estratégico Estrecho de Ormuz.
CNN World News informa de que "las versiones del comunicado del Consejo de Seguridad que fueron ampliamente difundidas por los medios estatales iraníes, tanto en persa como en inglés" y que "incluían que Estados Unidos había acordado en principio aceptar el derecho de Irán al enriquecimiento nuclear".
La embajada de Irán en India también publicó un desglose de los 10 puntos en su cuenta X verificada, que incluían la "aceptación del enriquecimiento", añade la cadena en su información.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha difundido una declaración sobre la difusión de un comunicado que CNN atribuye a Irán y que, según el mandatario norteamericano, es un "fraude" sacado de una "web de noticias falsas de Nigeria", por lo que pide a la cadena que "retire inmediatamente esta declaración y que presente disculpas".
La información de CNN hace referencia a que el régimen de los ayatolás habría condicionado el alto al fuego a que EEUU aceptase un plan de 10 puntos en el que se recogía que podría seguir con el enriquecimiento de uranio, entre otros puntos de conflicto que Trump asegura que no aparecen en el acuerdo alcanzado entre los dos países, con la mediación de Pakistán.
BREAKING.🚨
President Trump responds to reports that he has "ACCEPTED" Iran’s alleged 10-point peace plan as "Fake News."
"The alleged Statement put out by CNN World News is a FRAUD, as CNN well knows."
CNN is boosting Iranian propaganda. A new low for the network.
Trump vows… pic.twitter.com/8I87IEInP7— Kyle Becker (@kylenabecker) April 8, 2026
Tres niños –dos de 15 años y otro de 12– de la localidad de Tel Sheva, en el sur de Israel, fueron heridos por un misil cargado de munición en racimo lanzado después de la entrada en vigor del alto al fuego, o al menos de que este fuese anunciado.
Del mismo modo se reportan ataques, que no han causado heridos, en al menos otras dos ciudades israelíes: Beerseva, también en el sur del país, e incluso en Tel Aviv.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado a la noche de este martes como un "gran día para la paz mundial", tras haber negociado un alto el fuego de dos semanas con Irán, al tiempo que ha avanzado que ayudará a "descongestionar" el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán se ha comprometido a desbloquear de manera controlada por ese mismo periodo de tiempo.
A renglón seguido, el mandatario estadounidense ha señalado que "habrá muchas iniciativas positivas" y "se ganará mucho dinero" hasta el punto de que podría llegar "la Edad de Oro de Oriente Próximo"; mientras que la República Islámica "podrá iniciar el proceso de reconstrucción".
"El Ministerio de Exteriores de la República de Irak celebra el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", ha afirmado la diplomacia iraquí en un comunicado en el que ha puesto en valor "este avance que contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región". Asimismo, ha subrayado "la importancia de un compromiso total con el alto el fuego y de abstenerse de cualquier práctica o escalada que pueda reavivar la tensión".
El comunicado oficial de Irán es el publicado por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ha reclamado el presidente de EEUU, Donald Trump, que ha tachado de "fraude" el difundido por CNN.
https://t.co/TuvJ2EI37T pic.twitter.com/FZvojoeqvh— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario ha reafirmado que habrá "muchas acciones positivas" y que se "hará mucho dinero", sin concretar esas acciones.
Las autoridades iraníes han comunicado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.
Informado por el propio Trump del alto al fuego en Irán a través de una conversación telefónica, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respaldado la decisión del presidente americano, pero ha advertido que este acuerdo no incluye al Líbano, país en el que Israel lleva desde el 3 de marzo desarrollando operaciones militares contra Hezbolá, la guerrilla respaldada y financiada por Irán, que atacó territorio israelí tras los primeros bombardeos en Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán. Eso sí, "siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, ha advertido el mandatario, que ha destacado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".
🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
En su mensaje, el presidente americano ha asegurado también que ya se han "cumplido y superado todos los objetivos militares", durante la campaña conjunta con Israel iniciada el pasado 28 de febrero, en la que se han arrasado las defensas antiaéreas de Irán, se han dañado infraestructuras clave del aparato militar y represor de la dictadura y se ha eliminado a figuras clave del régimen, entre ellas el que hasta ese momento era el líder supremo de la República Islámica, el ayatola Ali Jamenei.
Trump ha anunciado en sus redes sociales un alto el fuego de dos semanas en las horas previas a que se cumpliera su último ultimátum. El presidente estadounidense accede a frenar los bombardeos con los que había amenazado tras la mediación de Pakistán y con la condición de la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.