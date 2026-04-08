A pocas horas de que se cumpliese el último ultimátum de Trump, que prometía desatar un infierno sobre Irán, Estados Unidos ha anunciado un alto el fuego que implica la suspensión de todos los ataques contra Teherán durante dos semanas.

En el mensaje en Truth Social en el que ha anunciado el acuerdo, Trump ha señalado que "siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas". Se trata, ha precisado, de "un alto el fuego recíproco".

Pakistán ha actuado como mediador: el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y su mariscal Asim Munir, habrían pedido al régimen iraní que permitieran la navegación normal por Ormuz "como gesto de buena voluntad".